Skvělé vánočky: Recepty krok za krokem včetně návodu na zaplétání

Vánočka ze šesti pramenů

2 vánočky: příprava: 70 minut + kynutí

300–350 ml plnotučného mléka

155 g krupicového cukru

42 g droždí

155 g změklého másla

3 vejce

700 g hladké mouky

špetka soli

semínka z 1/2 vanilkového lusku

kůra z 1/2 citronu

2 hrsti nasekaných mandlí

směs tmavých a zlatých rozinek

1 vejce na potření

plátkové mandle na posypání

Trochu vlažného mléka smíchejte se lžící cukru a droždím. Nechte vzejít kvásek. Máslo utřete s cukrem. Zašlehejte jeden po druhém 2 žloutky a jedno celé vejce o pokojové teplotě. Přidejte mouku, zbytek mléka, sůl i semínka vanilky a zadělejte těsto. Zapracujte kůru, mandle a rozinky.

Těsto nechte na teplém místě nakynout, až zdvojnásobí objem. Nakynuté těsto rukama ještě jednou propracujte a rozdělte na 6 kousků. Ty vytvarujte do bochánků a nechte ještě 10 minut nakynout.

Vyválejte stejně dlouhé prameny, na jednom konci je spojte všechny dohromady a roztáhněte od sebe – tři vlevo, tři vpravo. Upleťte podle návodu níže. Troubu zapněte na 180 °C. Nechte na plechu ještě asi 15 minut kynout, potřete rozšlehaným vejcem a posypte mandlemi. Pečte vánočku přibližně 45 minut dozlatova.

1.+2. Nakynuté bochánky těsta rozválejte na prameny. Spojte je k sobě a rozdělte na tři nalevo a tři napravo. Ruce zkřižte (pravá je vespod) a uchopte krajní prameny.

3. Celý princip pletení je „rozkřižování“ a křížení rukou. Držíte-li nejkrajnější prameny a ruce rozkřížíte, levý pramen (ten v pravé ruce) podmotáte pod tím pravým. Pramen v levé ruce umístěte do středové části pramenů na pravé straně. Pramen v pravé ruce nepouštějte.

4. Levou ruku podkřižte pod pravou a uchopte pramen nejvíc napravo. Pak pramen v pravé ruce „omotejte“ pod ten v levé a položte ho do středu svazku na levé straně. Pramen v levé nepouštějte.

5. Volnou pravou rukou, kterou máte podkříženou, uchopte pramen úplně nalevo. Spodem jej táhněte napravo – ruce máte opět normálně. Pramen v pravé ruce opět nepouštějte. Pramen v levé ruce položte do středu pravého svazku.

6. Levou rukou uchopte ten nejvíc napravo. Ten v pravé opět „omotejte“ pod ten v levé a umístěte ho do středu. Ruce máte zase zkřížené. Pravá je vespod, uchopíte do ní pramen úplně nalevo. V levé držíte ten, který budete omotávat do středu přes ten v pravé ruce.

7. Opakujte tak dlouho, až bude celá vánočka upletená.

Tvarohové uzly

6–8 kousků: příprava: 80 minut

70 g rozinek,

2 cl tuzemáku

2 velká vejce

200 g tučného tvarohu

150 g másla

500 g polohrubé mouky

120 g moučkového cukru

1 prášek do pečiva

70 g loupaných mandlí

kůra z 1 citronu

moučkový cukr na ozdobu

Rozinky namočte do tuzemáku. Troubu zapněte na 170 °C. Vejce a tvaroh vyndejte z lednice. Máslo rozpusťte. Mouku prosejte s cukrem a práškem do pečiva a promíchejte se zbytkem surovin (mandle nasekejte nahrubo). Podle potřeby vpracujte ještě trochu mouky – těsto musí být tužší a nesmí lepit. Rozdělte na 6 až 8 kusů a vyválejte prameny. Z těch upleťte housky, konce spojte a švem položte na plech s pečicím papírem. Pečte asi 40 minut dozlatova. Podávejte pocukrované.

Marcipánová vánočka

2 malé vánočky (nebo 1 velká): příprava: 70 minut + kynutí

225 ml plnotučného mléka

90 g krupicového cukru

30 g droždí

100 g marcipánu

500 g polohrubé mouky

špetka soli

2 vanilkové cukry

1 žloutek a 1 celé vejce

kandovaná kůra a rozinky podle chuti

1 vejce na potření

plátkové mandle na posypání

Část vlažného mléka smíchejte se lžící cukru a droždím. Nechte vzejít kvásek. Marcipán nastrouhejte nahrubo. V míse smíchejte všechny zbylé suroviny kromě mléka. Přidejte kvásek. Za postupného přidávání mléka zadělejte nelepivé těsto. To překryjte utěrkou a nechte v teple nakynout. Propracujte a upleťte vánočky. Položte je na plech s pečicím papírem a nechte ještě asi 15 minut kynout. Potřete rozšlehaným vejcem a posypte mandlemi. Pečte asi 35 minut (velkou 45–50 minut) na 180 °C. Krájejte až vychladlou, aby se nesrazila.

Článek vyšel v časopise F.O.O.D.