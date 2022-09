Plněné bedly

Suroviny

mladší klobouky bedel

120 gramů tvrdého sýra

100 gramů šunky

2 vejce natvrdo

stroužek česneku

pažitka nebo petrželka

1 cibule

strouhanka

sůl a pepř

mletý kmín

další koření dle chuti

suroviny na trojobal

olej na smažení

Postup

Bedly nejprve důkladně očistíme a odstraníme nohy, jelikož pro přípravu tohoto receptu budeme potřebovat pouze kloboučky. Tak vevnitř vznikne dostatečný prostor pro nádivku. Poté si uděláme náplň. Do připravené mísy najemno nastrouháme tvrdý sýr a vejce uvařená natvrdo. Přidáme šunku a cibuli nasekané na drobné kousky a rozetřený česnek. Do náplně na závěr nasypeme pažitku či petrželku, osolíme ji, opepříme a pro chuť přidáme také mletý kmín nebo další koření (majoránku, oregano). Vše pak důkladně promícháme a zahustíme strouhankou, aby se nádivka dala dobře vkládat do připravených kloboučků. Jakmile bedly naplníme, obalíme je v mouce, vejci a strouhance. Poté je dozlatova osmažíme na oleji a podáváme třeba s bramborem nebo s čerstvou zeleninou.

