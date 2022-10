Nejlepší recepty z hovězího: Pochutnejte si na guláši, ragú, polévce i těstovinách

Guláš duste přikrytý poklicí na mírném plameni za občasného míchání a dolévání vody. Vodu přilévejte pouze tehdy, když se guláš začíná přichytávat ke dnu hrnce, a vždy jen trošku. Nikdy ale nesmí plavat ve vodě! Takto duste guláš do změknutí masa. Nakonec přidejte majoránku a znovu krátce provařte.

Ke svíčkové přidejte pokrájené houby, česnek a petržel. Osolte a opepřete. Podlijte červeným vínem, které nechte odpařit. Vodu ze špaget použijte místo vývaru a část (cca 100 ml) vlijte do pánve. Špagety sceďte asi tak 2 minuty předtím, než budou hotové, a také je přidejte do pánve, kde je současně s masem dovařte, díky čemuž krásně nasáknou chuť omáčky. Špagety ještě lehce zalijte olivovým olejem – už nepromíchávejte. Nakonec dochuťte solí a pepřem.

Maso ze svíčkové nakrájejte na co nejtenčí plátky a orestujte je na olivovém oleji v předem rozpálené pánvi. Následně přisypte najemno nakrájenou šalotku a restujte dosklovata. Do většího hrnce s osolenou vodou dejte vařit špagety.

Když je maso měkké, vyjměte ho z hrnce. Omáčku přeceďte (zeleninu vyhoďte) a vmíchejte do ní metličkou studené máslo – omáčka se zjemní a zhoustne. Vraťte do ní maso. Slaninu orestujte na lžíci másla, přidejte mrkev a celer a nakonec i žampiony. Hotové maso podávejte se šťouchanými bramborami a opečenou zeleninou, ozdobené bylinkami, případně petrželkou.

Přilijte víno a nechte svařit na polovinu. Vlijte vývar, vložte zpět do hrnce maso a přidejte bylinky a bobkový list. Hrnec s masem dejte do trouby vyhřáté na 160–180 °C a pomalu zakryté duste 2–3 hodiny. Průběžně kontrolujte.

Maso nakrájejte na kostky, osolte, opepřete a zprudka orestujte na oleji. Vyjměte z hrnce a dejte stranou. Do hrnce vsypte slaninu a orestujte ji. Přidejte mrkev, oba druhy celeru, cibuli a česnek, vše orestujte a vmíchejte rajčatový protlak a ještě chvíli opékejte.

Když je maso skoro měkké, přidejte zbytek vývaru, na kostičky nakrájené brambory a vařte dalších 10 minut. Nakonec přihoďte na kostičky nakrájenou papriku, majoránku a vařte do změknutí brambor. Dochuťte případně solí a hlavně čerstvě drceným pepřem. Pokud byste měli polévku příliš řídkou, rozmíchejte lžíci mouky v trošce vody, vlijte do polévky před přidáním kostiček papriky a provařte.

Maso nakrájejte na drobnější kousky, cibuli nadrobno. Na sádle pozvolna restujte cibuli dohněda, trvá to sice déle, ale ve výsledku bude pěkná tmavá barva polévky. Pak přidejte maso, osolte a restujte ze všech stran. Zvyšte teplotu a přilijte víno. Nechte ho úplně odpařit. Poté přidejte koření, bobkové listy, kmín, sladkou papriku (případně i pálivou nebo chilli), posekaný česnek a promíchejte s rajčatovým protlakem.

Hovězí ragú

Suroviny

olivový olej 2 PL

slanina 12 plátků prorostlá, uzená, na nudličky

cibule 3 ks velká, nadrobno

řapíkatý celer 4 nadrobno

česnek 6 stroužků drcený

bobkový list 4 ks

hovězí maso mleté 2 kg libové

rajčatová passata – pyré 4 PL

bylinky 2 ČL směs, sušené, italské, provensálské apod.

víno červené 400 ml suché

vývar hovězí 600 ml

konzervovaná rajčata krájená 2 bal

sůl mořská

pepř

Postup

Všechny přísady rozdělte na dvě poloviny a připravujte zvlášť ve dvou velkých pánvích. Je to proto, aby se maso opékalo, nikoli dusilo. Na oleji asi 3–4 minuty zprudka opékejte slaninu dozlatova. Přidejte cibuli, řapíkatý celer, česnek a bobkový list, ztlumte oheň a za občasného míchání opékejte dalších 5 minut. Vyjměte zeleninu děrovanou lžící a dejte stranou. Pánve vraťte na oheň a v každé opékejte kilo mletého masa 6–8 minut dohněda. Během opékání míchejte a drťte vařečkou maso, aby se rozdrobilo.

Do pánve vraťte směs slaniny se zeleninou, přidejte bylinky a promíchejte. Vmíchejte rajčatové pyré, víno a poduste, aby se víno zredukovalo na polovinu. Pak přidejte horký hovězí vývar a do každé pánve vlijte plechovku krájených rajčat. Osolte, opepřete a zvolna vařte 45 minut do zhoustnutí. Nechte vychladnout a odstraňte bobkový list.