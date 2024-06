Co udělat z čerstvých jahod? Vyzkoušejte skvělé recepty slané i sladké

Pokračování 3 / 7

Jahodové vdolky

Příprava: 50 minut

6 porcí:

JAHODOVÁ OMÁČKA:

500 g zralých jahod

2 lžíce krystalového cukru

VDOLKY:

80 g krystalového cukru

2,5 lžičky prášku do pečiva

1/4 lžičky jedlé sody

1/2 lžičky soli

250 g hladké mouky

100 g másla

1 velké vejce

360 ml smetany ke šlehání

60 ml podmáslí

V misce rozmačkejte třetinu jahod na pyré. Přidejte zbytek jahod, smíchejte s cukrem a nechte odstát při pokojové teplotě minimálně 30 minut. Troubu předehřejte na 200 °C.

Ve větší misce smíchejte cukr, prášek do pečiva, sůl a sodu. Přidejte na kousky nakrájené máslo a mouku a vypracujte těsto.

V další misce spolu smíchejte vejce a 60 ml smetany. Přilejte podmáslí. Smetanovou směs nalejte k vypracovanému těstu a společně hněťte. Pokud se vám těsto zdá být suché, přidejte víc smetany.

Hotové těsto přemístěte na pomoučněnou pracovní plochu, rozválejte jej na tloušťku asi 2 cm a vykrajujte z něj vdolky. Klaďte na plech vyložený pečicím papírem a jemně potřete smetanou. Pečte 10 až 15 minut dozlatova. Nechte vychladnout.

Náš tip: Jahody můžete v receptu nahradit lesními plody – malinami, ostružinami či borůvkami.

Ze zbylé smetany a cukru vyšlehejte šlehačku. Vdolky podélně rozpulte, na spodní část dejte jahody s cukrem, dozdobte šlehačkou a přikryjte horní částí vdolku. Jemně poprašte moučkovým cukrem.

Perníkové tartaletky

Příprava: 80 minut

4 porce:

TARTALETKY:

115 g másla

3 lžíce třtinového cukru

2 lžíce melasy

1 žloutek

200 g hladké mouky

3 lžičky mletého zázvoru

po 1 lžičce mleté skořice, mletého nového koření a soli

KRÉM:

200 g mascarpone

citronová kůra a šťáva

TOPING:

160 ml smetany

155 g hnědého cukru

50 g másla

2 lžičky vanilkové esence

Na toping smíchejte na mírném ohni v kastrolu všechny suroviny, až se cukr a máslo rozpustí. Přiveďte k varu. Snižte teplotu a za stálého míchání vařte, dokud omáčka nezhoustne. Odstavte a nechte vychladnout.

Na krém smíchejte mascarpone, citronovou kůru a šťávu a dejte chladit.

V mixéru utřete máslo, cukr a melasu. Za stálého šlehání přidejte žloutek. Pomalu přisypte mouku a koření. Přemístěte na pracovní plochu a ručně zpracujte v těsto. Zabalte do plastové fólie a dejte asi na půl hodiny do ledničky. Pak vyválejte mezi pečicím papírem na tloušťku asi 4 mm. Přemístěte do formiček, propíchejte vidličkou a nechte asi 15 minut chladit.

Troubu předehřejte na 180 °C. Tartaletky zakryjte pečicím papírem a zasypte fazolkami. Pečte 8 až 10 minut. Odstraňte fazole a vyndejte z forem. Dejte péct na dalších 8 až 10 minut, aby se plně propekly. Vystydlé naplňte krémem, přidejte čerstvé jahody a polijte topingem.