Salát z flambovaných jater s brandy

Suroviny

1 polévková lžíce olivového oleje

2 plátky bílého toastového chleba

8 plátků anglické slaniny

400 g kuřecích jater

50 ml brandy

50 ml smetany

50 g cukrového hrachu

1 lžíce sherry octa

2 hrsti čerstvé rukoly

sůl podle chuti

špetka mletého černého pepře

Postup

Játra očistíme a důkladně propláchneme, poté necháme okapat. Cukrový hrách opláchneme a nakrájíme na plátky. Připravíme si stolní gril a nahřejeme jej na střední teplotu. Chléb z jedné strany pokapeme olejem a opečeme na grilu z obou stran do zlatohněda. Opečený chleba zatím odložíme.

Na středním ohni si rozehřejeme pánev a vložíme do ní plátky slaniny. Opečeme je do zlatohnědé barvy, aby byly dokonale křupavé. Kleštěmi je vyndáme na talíř a zakryjeme alobalem, aby byly v teple. Pomocí toastového chleba nasajeme tuk ze slaniny, co zůstal v pánvi, a dáme jej rovněž stranou.

Pánev vrátíme zpět na plotnu a na středním ohni zahřejeme. Přidáme očištěná játra a smažíme zhruba 3 minuty ze všech stran, dokud nezhnědnou a nezkaramelizují. Jakmile toho dosáhneme, zvýšíme teplotu na maximum a přelijeme přes játra brandy. Vařečkou odlepíme všechna játra od pánve a dáváme pozor, aby byl náš obličej a vlasy mimo pánev, protože se mohou objevit i vyšší plameny, zvlášť když pokrm připravujeme na plynové plotně.

Zhruba po minutě teplotu snížíme a necháme ještě chvilku vařit. Poté přilijeme smetanu, přihodíme nakrájený hrášek a zakapeme sherry octem. Zamícháme a vaříme tak 2 minuty. Osolíme, opepříme, promícháme a odstavíme z plotny.

Do servírovacích misek dáme rukolu, přidáme na kostičky nakrájený opečený toastový chléb a nakonec přidáme kuřecí játra. Ozdobíme nasekanou slaninou a můžeme podávat.