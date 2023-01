Květák v hlavní roli: Vyzkoušejte květákovou rýži, pizzu, polévku či placičky

Květák vařte v mírně osolené vodě do změknutí, asi 10 minut. Nechte důkladně okapat a rozmačkejte šťouchadlem na brambory.

Květáková rýže

Suroviny

1 ks květáku, rozděleného na růžičky

3 PL oleje

1 ks cibule, nadrobno nakrájené

1 ČL sůl

2 PL petrželky, nasekané nadrobno

citronová šťáva z půlky citronu

Postup

Růžičky květáku vložte do robotu a mixujte, až směs bude připomínat kuskus. Na pánvi rozehřejte olej, přidejte cibuli a osmahněte dozlatova. Přisypte květák a promíchejte. Osolte a opékejte, až květák změkne, trvá to 3–5 minut. Odstavte a květákovou rýži přesuňte do mísy. Vmíchejte petrželku, ochuťte citronovou šťávou, případně dosolte. Podávat můžete jako přílohu stejně jako klasickou rýži.