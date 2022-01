Nejlepší role Františka Němce: Ztřeštěný táta Luboš i nesmělý doktor Gregory

Narodil se v Sezimově Ústí do rodiny elektrikáře, a protože ho už odmalička bavilo divadlo, na gymnáziu se rád přidal k ochotníkům. A měl jasno. Po maturitě František Němec úspěšně složil zkoušku na vysněné DAMU a už během studií dostal příležitost ukázat, co za talent v mladém adeptovi na herectví dřímá. V Divadle S. K. Neumanna (dnešní Divadlo pod Palmovkou) si střihl roli v představení Fráni Šrámka Měsíc nad řekou . Po absolvování DAMU působil v Městských divadlech pražských, nejvíc mu však k srdci přirostlo Komorní divadlo. Na divadelních prknech exceloval v mnoha rolích, nechyběl Hamlet , Faust nebo profesor Higgins v komedii Pygmalion a spousta dalších charakterních a psychologicky komplikovaných rolí napříč téměř všemi vyhlášenými divadly v Praze.

Z horolezce sanitářem

Na konci 70. let pak dostal od úspěšné režisérky dětských filmů Marie Poledňákové nabídku na úplně jiný žánr, než byl zvyklý. Temperamentní horolezec a náčelník horské služby Luboš Rychman alias znovunalezený tatínek malého neposedy Vaška byl pro Františka Němce velkou výzvou, která ho však proslavila. Komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku u diváků zabodovala natolik, že režisérka Poledňáková už po roce natočila pokračování o tom, jak dostat onoho tatínka do polepšovny (Jak dostat tatínka do polepšovny). A poté už se nabídky od filmu jen hrnuly. Ovšem nutno říci, že se herec vrátil zase do vážnějšího módu. Z lékaře Řehoře v Nemocnici na kraji města se stal sanitář Evžen v seriálu Sanitka, v kriminálních dramatech ztvárňoval především policejní vyšetřovatele.