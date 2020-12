Nejlepší šéfové zvěrokruhu. Patříte k těm, kteří mohou vést ostatní?

Zatímco dobrý šéf vás může motivovat ke skvělým výkonům a dát vám pocit úspěšnosti, špatný vůdce lehce způsobí, že se budete cítit jako neschopná a nekompetentní osoba. Právě znamení zvěrokruhu podle astrologie ovlivňují to, jaký by člověk mohl jako šéf být. Mezi dvanácti znameními je šest, z nichž se rodí opravdu nejlepší nadřízení. Máte nad sebou někoho takového?

Beran (21. 3. – 20. 4.) Lidé narození v tomto znamení zvěrokruhu se snaží ze všech sil, aby z nich byli šéfové. Věří v to, že práce se musí dobře promyslet, a jako šéfové své podřízené podporují. Pokud máte šéfa, který bere na vědomí vaše stížnosti bez jakékoli zábrany a nemstí se, je vysoká pravděpodobnost, že je to právě Beran. Na takového šéfa můžete udělat dojem pouze tím, že budete dobře informovaní a nabídnete mu co nejvíc kreativních nápadů. Čím víc, tím líp. Pokud jsou vaše znalosti a nápady dobré, buďte si jisti, že to na šéfa Berana udělá silný dojem.

Lev (23. 7. – 22. 8.) Lvi jsou zábavní šéfové, ale zároveň jsou ve své roli velmi nestálí. Jejich chápání různých lidí se v různých situacích liší. Někdy mohou být sladcí jako cukr, ale v příštím okamžiku by vás nejraději rozšlápli jako mravence. To ale neznamená, že nejsou dobří šéfové. Navzdory temperamentním výkyvům nálady mohou být velmi chápající. Pokud na ně chcete udělat dojem, pak dokonalým smyslem pro humor. Všechny vaše informace a žádosti (třeba i o zvýšení platu) zabalené v humoru budou lépe přijaty.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Šéfové ve znamení Vah jsou vždy skvělí týmoví hráči. Pokud řídí tým, každý člen tohoto týmu má někdy pocit, že je i on sám šéfem. Váhy, ani jako šéfové, nevěří v bossing (šikana ze strany nadřízených). Jsou velmi povzbudivé a věnují individuální pozornost všem pracovně mladším kolegům. Jsou nejlepšími šéfy především proto, že všechny své podřízené tlačí k tomu, aby pracovali co nejlépe, ale poskytují jim zároveň přiměřenou svobodu. Na takového šéfa uděláte dojem tím, že budete tvrdě pracovat a předvedete mu, co opravdu umíte.

Štír (24. 10. – 22. 11.) Štíři jsou extrémně pracovití lidé a to samé očekávají od svých mladších kolegů. Nevybírají si jednoduchou cestu do vedoucí pozice, ve skutečnosti se ponoří hluboko do svých profesionálních povinností a snaží se předvést všem kolem, že na to mají. V práci primárně pracují a moc si nepovídají s kolegy. Práce pro ně není žádná zábava ani hra. Na šéfa narozeného v tomto znamení můžete zapůsobit pouze prací a nikdy ne zbytečnými řečmi. No, možná si ještě šplhnete, když jim občas přinesete zákusek.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Jsou to dobří šéfové, ale často je ovládají emoce. Nejsou to tedy stoprocentně nejlepší šéfové, ale dobří jsou. Protože jsou velmi vášniví, nezůstávají zavření jen v kolonce s názvem „práce". Jejich práce vždy zasahuje taky do jejich osobního prostoru. Jsou celkem dobří v rozhodování a mohou být vzorem pro spoustu svých podřízených. Také dokážou velmi rychle odhadnout druhé a rychle s nimi taky skoncovat, pokud jim něco nevoní. Abyste na ně udělali dojem, musíte k nim přistupovat především emocionálně.