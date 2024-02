Právě ležím v postýlce, oddávám se vzpomínce. Vzpomínky na jednu krásku, které jsem věnoval svou lásku. Tu dívku dobře znáš, spatříš ji, když se do zrcadla podíváš.

Ať se ti krásně usíná, když noc celá tě objímá, krásné sny ať se Ti zdají, noční víly ať Tě pohlídají a polibek Ti za mě dají.

Jdu spát, snad bude se mi o tobě zdát. Možná že i tobě, dáme ve snu ruce sobě!

Když tuto SMS vymažeš, miluješ mě. Když ji uložíš, chceš mě. Když ji budeš ignorovat, zbožňuješ mě, a když odepíšeš, chceš se mnou spát. Co teď uděláš?

Toto je valentýnský kvíz: Nač právě teď myslím? a) Na večer s Tebou, b) Na líbání s Tebou, c) Na mazlení s Tebou, d) Na milování s Tebou, e) Na všechno uvedené. Hádej!

Když večer v lůžko lehám, jenom tebe v mysli mám. Moje srdce nechce spát, chtělo by se s Tebou smát. V Tvá něžná očka pohledět a najít v nich ten tajný svět. Ten kraj, kde láska kvete jen, kde splní se snad každý sen. Tam unesl bych Tebe ve spánku a položil na louku plnou heřmánku. Do ouška bych Ti pak šeptal tiše dvě slovíčka, co mám v skrytu duše. Ta slovíčka, co se nahlas bojím říct, že MILUJI TĚ čím dál víc.