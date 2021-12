Nejlepší vánoční cukroví: klasické linecké, vinné a další recepty

Vánoční cukroví by nemělo chybět na žádném svátečním stole. Ať už se držíte tradičních druhů, nebo rádi zkoušíte něco nového, vždy je dobré myslet na pečení s předstihem. Oslaďte si nejoblíbenější české svátky a upečte si výtečné cukroví podle těch nejlepších receptů z časopisu F.O.O.D.!

Linecké

Klasické linecké cukroví patří k povinné vánoční výbavě. Proto by se mohlo zdát, že nosíme dříví do lesa, každá hospodyňka má určitě svůj recept. Někdy je ale problém se strukturou těsta. Pokud proto nejste se svým receptem spokojeni, podle tohoto návodu dovedete linecké k dokonalosti!

Recept na Klasické linecké cukroví najdete ZDE

Další tipy na skvělé linecké najdete tady ve videu:

Ořechové kytičky

Ořechové kytičky také patří k cukroví, jehož recept vytahujeme z rodinné vánoční krabice. Doporučujeme použít špaldovou mouku, se kterou cukroví rychleji křehne, a proto nepotřebuje dlouho odležet.

Recept na Ořechové kytičky najdete ZDE

Ořechy

Ořechy také patří k základnímu sortimentu našeho vánočního cukroví a málokdy chybějí na vánočním stole. Zkuste je zkrášlit čokoládou a kokosem, budou vypadat, jako by na ně napadl čerstvě napadaný sníh!

Recept na Ořechy najdete ZDE

Vinné cukroví

Vinné cukroví se v našich domácnostech tolik nepeče, přitom patří k nejrychlejším a nejjednodušším cukrovím! Všechny suroviny máte doma, nic se neslepuje a ani se nemusí nechat odležet. Vyzkoušejte ho podle našeho receptu!

Recept na Vinné cukroví najdete ZDE

Pavlova s višněmi

Sněhové dezerty jsou křehké a jemné, jako by spadly z nebe. Tato Pavlova s višněmi a čerstvě nasekanými pistáciemi navíc na vašem stole udělá hrozně moc parády! Při pečení si dejte pozor a nenakukujte do trouby, ať vám tato sněhová pusa pěkně vyběhne. Není to sice typické cukroví, ale můžete jím zpestřit Vánoce.

Recept na Sněhové dezerty najdete ZDE