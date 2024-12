TOP 5 vánočních filmů, s nimiž se děti zábavnou formou učí anglicky

O výběr 5 oblíbených vánočních snímků, které děti nejen zabaví, ale také jim pomohou nenásilně zlepšit angličtinu, se postarala Meridian School of English , online jazyková škola s dlouholetou britskou tradicí ve výuce. V současné době nabízí kurzy angličtiny i dětem v České republice ve věku od 5 do 13 let.

Film Vánoční skřítek je jednou z nejkouzelnějších a nejzábavnějších vánočních komedií, která si získala srdce diváků po celém světě. Vypráví příběh Buddyho, jenž byl jako miminko omylem převezen na Severní pól a vyrůstal mezi elfy Santa Clause . Přestože se snaží zapadnout do jejich světa, jeho velikost a nešikovnost ho neustále vyčleňují. Když zjistí pravdu o svém původu, rozhodne se vydat na dobrodružnou cestu do New Yorku, aby našel svého biologického otce a pochopil, kam skutečně patří. Buddyho pohled na lidský svět, plný dětské naivity a radosti, přináší nespočet komických situací, které zároveň ukazují, jak důležité jsou laskavost, víra v dobro a síla rodiny.

4. Ledové království (Frozen)

Pohádkový příběh o sesterské lásce a magických schopnostech královny Elsy zaujme každé dítě. Písně jako Let It Go a Do You Want to Build a Snowman? nejen baví, ale také skvěle pomáhají s výukou angličtiny. Animovaný film Frozen, inspirovaný pohádkou Hanse Christiana Andersena Sněhová královna, sice není tradiční vánoční snímek, ale rozhodně přináší zimní kouzlo.

Příběh sleduje Elsu, královnu Arendelle, která skrývá tajemství své schopnosti proměňovat věci na led. Když se její magie vymkne kontrole, uteče a přemění celé království na zimu. Její odvážná sestra Anna se rozhodne Elsu najít a přivést ji zpět, a to s pomocí sněhuláka Olafa a ledoleze Kristoffa. „Frozen je známý nejen svým kouzelným příběhem, ale i nezapomenutelnými písněmi, které pomáhají dětem učit se nová slova a fráze. Chytlavé písničky jako Let It Go nebo Do You Want to Build a Snowman? umožňují dětem snadno osvojit novou slovní zásobu, což z tohoto filmu činí nejen zábavný, ale i skvělý nástroj pro jazykové vzdělávání pro všechny věkové kategorie,“ říká Pavel Los.