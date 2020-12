Nejlepší vánoční recepty na originální cukroví. Zkusíte třeba pomerančové pusinky?

Vánoční cukroví nemusejí představovat jen vosí hnízda, linecká kolečka a vanilkové rohlíčky. Vyzkoušejte nové druhy a potěšte mlsné jazýčky svých ratolestí. Můžete se vsadit, že s těmito recepty budete letos za hvězdu i u tchyně.

Pomerančové pusinky 25–30 kousků – příprava: 50 minut + chlazení 175 g změklého másla

30 g moučkového cukru

1 balíček vanilkového cukru

150 g hladké mouky

25 g kukuřičného škrobu NA NÁPLŇ: 60 g změklého másla

125 g moučkového cukru

2 lžíce pomerančové šťávy

Máslo a oba cukry vyšlehejte v misce dohladka, do směsi zapracujte mouku a škrob a ještě důkladně prošlehejte. Těsto přemístěte do zdobicího sáčku s velkou hubičkou a na plech vyložený pečicím papírem nastříkejte pusinky velké 2 až 2,5 cm v průměru. Pusinky pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 8 minut a pak je nechte zcela vychladnout. Všechny ingredience na náplň smíchejte a důkladně prošlehejte do hladkého krému, který dejte vychladit do ledničky alespoň na 2 hodiny. Potom jím slepujte pusinky vždy po dvou k sobě. Cukroví uchovejte v chladu a suchu.

Čokoládové placičky 40–50 kousků – příprava: 50 minut 350 g mouky

70 g kakaa

2 lžičky prášku do pečiva

špetka soli

250 g změklého másla

225 g krupicového cukru

125 g hnědého cukru

2 vejce

50 g tmavé čokolády nasekané na malé kousky

50 g bílé čokolády nasekané na malé kousky

Mouku, kakao, prášek do pečiva a sůl promíchejte. Máslo a oba cukry důkladně utřete dohladka, přidejte vejce a nakonec do másla zapracujte kakaovou směs. Přidejte kousky čokolády a sušené ovoce a zlehka promíchejte. Na plechu vyloženém pečicím papírem tvořte z těsta placičky a pečte je 10 až 12 minut v troubě předehřáté na 180 °C. Hotové cukroví uchovejte v chladu a suchu.

Marcipánové hrudky 30–40 kousků – příprava: 55 minut 170 g jemně nastrouhaného marcipánu

10 g smetany 33%

1 vejce

špetka soli

60 g tmavé čokolády na vaření

50 g změklého másla

60 g hladké mouky

50 g mletých oříšků

5 bílků NA POLEVU: 100 g moučkového cukru

Z marcipánu, smetany, vejce a soli umíchejte hladkou hmotu. Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni. Máslo vyšlehejte do pěny, vmíchejte rozpuštěnou čokoládu a zapracujte do marcipánové hmoty. Přidejte mouku a oříšky. Z bílků ušlehejte tuhý sníh a velmi zlehka ho po částech vmíchejte do těsta. Z něj tvarujte hrudky na plech vyložený pečicím papírem, vložte do trouby předehřáté na 175 °C a pečte dorůžova asi 8–10 minut. Z bílku a prosátého cukru utřete hustou polevu, přendejte ji do igelitového sáčku, kterému ustřihněte růžek tak, aby vznikl jen malý otvor. Vychladlé hrudky ozdobte polevou, nechte ji zaschnout a hotové cukroví uchovejte v chladu a suchu.

Piniové kuličky 40 kousků – příprava: 40 minut 100 g mletých piniových oříšků

150 g moučkového cukru

50 g marcipánu

1/2 lžičky vanilkové esence

1 vejce

100 g hladké mouky

1/4 lžičky prášku do pečiva

Mleté oříšky, moučkový cukr, marcipán a vanilkovou esenci zpracujte v elektrickém hnětači. Do těsta vmíchejte vejce, mouku a sůl s práškem do pečiva. Důkladně propracujte, dokud nevznikne hladké těsto. Z něj vlhkýma rukama tvarujte kuličky, které obalte piniovými oříšky. Hotové kuličky skládejte na plech vyložený pečicím papírem a pečte je v troubě předehřáté na 180 °C asi 10 až 12 minut. Hotové kuličky uchovejte v chladu a suchu.

Citronové kroužky 25–30 kousků – příprava: 60 minut + chlazení 125 g hladké mouky

50 g mletých lískových oříšků

30 g moučkového cukru

1 lžička jemně nastrouhané citronové kůry

90 g změklého másla

1 žloutek NA POLEVU: 60 g moučkového cukru

Do mísy prosejte mouku, promíchejte ji s ořechy, cukrem a citronovou kůrou, přidejte žloutek a kousky másla, všechno promačkejte vidličkou a potom rukama zpracujte vláčné těsto, které zabalte do fólie a nechte aspoň hodinu v ledničce. Odleželé těsto rozdělte na 4 stejné díly, vyválejte z nich válečky a z těch odkrajujte stejně velké kousky, které v prstech ještě rozválejte na tenčí válečky a spojte do kroužků. Přendejte je na plech vyložený pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté na 175 °C dorůžova přibližně 5 až 8 minut. Po upečení je nechte vychladnout. Připravte si polevu: Do menší misky prosejte cukr, přilijte k němu citronovou šťávu a 2 lžičky horké vody a třete, dokud nebude poleva hladká. Potom jí potírejte kroužky a před uskladněním je nechte důkladně zaschnout. Cukroví uchovávejte v chladu a suchu.

Voňavé sušenky příprava: 30 minut + odležení 250 g hladké mouky

80 g moučkového cukru

1 sáček vanilkového cukru

1/2 lžičky strouhané citronové kůry

170 g změklého másla

Mouku smíchejte s oběma druhy cukru, citronovou kůrou, změklým máslem a vejcem, vypracujte vláčné těsto a nechte je v ledničce hodinu odpočinout. Těsto dejte do strojku na cukroví a vytlačujte proužky. Vytlačené sušenky narovnejte na plech vyložený pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté na 180 °C dozlatova, asi 5 minut.

Pomerančové kostky 35–40 kousků – příprava: 70 minut + odležení 200 g hladké mouky

100 g mletých mandlí

1 lžička mleté skořice

1 lžička nastrouhané pomerančové kůry

100 g krupicového cukru

1 sáček vanilkového cukru

100 g změklého másla

100 g Hery

tuk a hrubá mouka na vymazání NA NÁPLŇ: 1 sklenička pomerančové marmelády

1 lžíce pomerančového likéru (pokud nemáte, nahraďte tuzemákem) NA POLEVU: 200 g moučkového cukru

Smíchejte mouku s mandlemi, skořicí, kůrou a oběma cukry. Přidejte máslo i tuk a vypracujte hladké těsto. Rozetřete je na vymazaný a vysypaný plech do vrstvy silné asi 1,5 cm a pečte v troubě předehřáté na 170 °C přibližně 20 minut. Upečený plát nechte vychladnout, překrojte ho na poloviny, které k sobě slepte pomerančovou marmeládou rozmíchanou s likérem (tuzemákem). Pláty zabalte do fólie, zatěžkejte a nechte 2 dny odležet. Z cukru, alkoholu a 2 lžiček horké vody utřete vařečkou polevu, potřete jí odleželý korpus a nechte důkladně zaschnout. Potom ostrým nožem krájejte na řezy a každý ozdobte kouskem želé.

Čokoládové makronky 30–40 kousků – příprava: 40 minut 200 g tmavé čokolády na vaření

100 g mletých mandlí

2 bílky

špetka soli

Čokoládu jemně nastrouhejte a smíchejte ji s namletými oříšky. Z bílků a špetky soli ušlehejte tuhý sníh, zapracujte do něj po lžících moučkový cukr a směs čokolády a mandlí a vzniklou hmotu dávejte lžičkou na plech vyložený pečicím papírem do tvaru malých plochých hromádek. Plech vložte do trouby předehřáté na 140 °C a pečte 13 až 15 minut. Hotové makronky uchovejte v chladu a suchu.