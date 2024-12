8 tipů na nejlepší pohádky, kterým vládne paní Zima

Královské scény se natáčely na zámku Moritzburg. Na památku je zde už několik let umístěn kovový střevíček, do kterého si turisté mohou vložit nohu. Pohádka je známá v mnoha zemích Evropy, např. v Norsku se jedná o velice oblíbený snímek.

Pamatuje si poslední scénu, jak Popelka s princem uhánějí na koních po zasněžené louce? Pavel Trávníček tady s koněm zapadl do sněhové závěje, a proto musela Libuška Šafránková jet dále sama. Režisér chtěl, aby koně jeli po zasněžené louce beze stop.