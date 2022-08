Nejnenáviděnější muž internetu a další podvodníci: Kdo ničí ženy pro peníze

Před nedávnem odvysílala vysílací platforma Netflix nový třídílný dokument s názvem Nejnenáviděnější chlap na internetu. Řeč je o jednom z největších internetových podvodníků všech dob, který prohnaným způsobem přivedl mnoho žen do nelichotivých, až ostudných situací. Zjistěte, proč se mu přezdívá „profesionální ničitel životů“ i s jakými dalšími legendárními podvodníky se muselo lidstvo vypořádat. Ani v České republice nejsme pozadu! Přinášíme vám seznam těch nejznámějších nejprohnanějších lhářů, zlodějíčků a zvrácených osobností.

Hunter Moore alias Nejnenáviděnější chlap na internetu Hunter Moore je i kvůli odvysílání třídílného dokumentu o jeho zvrácených činech na Netflixu pravděpodobně nejdiskutovanějším podvodníkem současnosti. Jeho temná mysl se totiž zaměřila právě na něžné pohlaví. Najde se mnoho žen, kterým tento nechvalně proslulý člověk doslova zničil dobrou pověst i kariéru. Ne nadarmo se mu tak přezdívá profesionální ničitel životů nebo také samozvaný král revenge porna neboli (v překladu) porna pomsty. Jméno Hunter Moore začalo být více skloňováno veřejností v roce 2010, kdy podvodník založil web IsAnyoneUp.com. Právě zde pak zveřejňoval tajně a jinak podle získané necudné fotografie žen i mužů bez jejich souhlasu. Jeho činy měly často katastrofické následky pro veškerý další osobní život jedinců. Tímto způsobem získal hojný počet stejně zvrácených sledujících s různými sexuálními úchylkami, kteří jeho stránkám ještě více přidali na popularitě. Ve zmíněném dokumentu pak odhaluje několik mužů i žen své neblahé zkušenosti ze setkání s tímto sexuálním zločincem. Mezi nimi je i příběh matky, která se snaží o odstranění choulostivých fotografií své dcery z jeho zvrhlých stránek. Celý děj má alespoň částečně šťastný konec, protože se Moorea nakonec podařilo z jeho zločinů usvědčit a zatknout, navíc mu byla udělena pokuta ve výši 2 000 dolarů. Ve vězení se však zločinec bohužel ohřál jen na chvíli. V květnu roku 2017 byl totiž propuštěn. V současnosti je považován za „nejnenáviděnějšího chlapa na internetu“, což mu rozhodně ještě dlouho zůstane. První výplata se má utratit: Na co ji použily hvězdy jako Pitt či Kidman? 24 Domy, drahá auta, oblečení od nejslavnějších návrhářů. To je pro…

Podvodník z Tinderu Netflix bodoval i před časem, kdy jeho diváky zvedal ze židlí dokument Podvodník z Tinderu. Jednalo se o výpovědi tří žen, které v seznamovací aplikaci naletěly jistému Simonu Levievovi, což byl vlastním jménem Shimon Yehuda Hayut, původem izraelský podvodník, který ze svých obětí vymámil obrovské množství peněz výměnou za fiktivní lásku a poté jim zmizel ze života. V roce 2018 si muž založil profil na seznamovací aplikaci s novým jménem Simon Leviev. Tam se lživě označil za syna miliardáře Lva Levieva a chlubil se životem plným luxusu a bohatství. To samozřejmě na spousty žen zabralo a začaly si se Simonem psát. To ovšem ještě netušily, do jakých spletí lží se manipulátorem a podvodníkem nechávají vtáhnout. Když si Simon v ženách vybudoval silnou důvěru, začal z nich pomocí promyšlených lží tahat peníze. Začalo to fotkami jeho bodyguarda od krve se zprávami, že jde Simonovi o život a že potřebuje peníze. Vyděšené ženy mu částku samozřejmě poslaly. O podvodníka se velmi brzy začala zajímat i policie a v sedmi zemích světa po něm bylo vyhlášeno i pátrání Interpolu. V tu dobu se Simon ukrýval v Česku. V Praze chtěl tajně podstoupit několik plastických operací, aby ho případně policie nepoznala. To se mu nepodařilo, a tak utekl do Athén. Simon byl nakonec dopaden, ale v izraelském vězení si odseděl jen pár měsíců a pak byl propuštěn na svobodu. Dívky si totiž peníze půjčovaly na své jméno a Simonovi poskytovaly své kreditní karty. A to dobrovolně. Nebyl tudíž spáchán další zločin, za který by mohl být Simon trestán. Podvodník si napůjčoval a utratil více než 10 milionů dolarů. Nyní je Simon na svobodě a dál si užívá svůj život na vysoké noze. Některé dívky však budou své dluhy splácet skutečně velmi dlouho. Co říká expertka na Podvodníka z Tinderu? Podívejte se na video:

Frank Abagnale vedl roky falešnou firmu Kdo neviděl legendární snímek Chyť mě, když to dokážeš s Leonardem DiCapriem v hlavní roli, jako by nebyl. A právě tento snímek vypráví o jednom z nejprohnanějších podvodníků a podnikatelů všech dob. Frank Abagnale mladší se na cestě za úspěchem a slávou nezastavil skutečně před ničím. Ani před zapeklitou pavučinou lží, ze které vytvořil vlastní falešný život. Aby na lidi působil důvěryhodně, byl ochoten se kvůli tomu začít vydávat za pilota aerolinek a neváhal svou falešnou identitu předstírat i před svými nejbližšími. Později poznal v přestrojení za lékaře svou ženu Brendy, před kterou se kromě doktora vydával také za právníka. Spravedlnosti a FBI i přes mnoho pokusů o úprk ale nakonec neutekl. Byla to totiž nakonec právě Brendy, která namísto útěku spolu se svým manželem ohlásila policii místo, kde se nachází. V roce 1974 byl Abagnale propuštěn za podmínky, že bude bezplatně pomáhat americkým federálním úřadům v boji proti podvodníkům a padělatelům. Později oslovil s nabídkou jednu banku, vysvětlil, co byl zač, a nabídl jí přednášku pro zaměstnance a ukázky různých triků, které podvodníci používají k oklamání bank. Abagnale jim navrhl, že pokud neshledají jeho přednášku zajímavou, nemusí mu za ni dát nic; v opačném případě mu zaplatí 500 dolarů a rozšíří jeho jméno do dalších bank. Přirozeně je přednáška zaujala a on začal nový legitimní život jako konzultant. Později založil společnost Abagnale & Associates, která upozorňuje obchodní svět na podvodníky a jejich metody a organizuje školicí turné. "Co je v domě, není pro mě" neplatí: Slavní muži, kteří měli aférku s chůvou 22 1 Pořídit si na hlídání mladou atraktivní chůvu je docela risk.…

Český Tinder Simon O nechvalně proslulé podvodníky ale není nouze ani u nás. Mezi nimi je také sňatkový podvodník, nechvalně přezdívaný také jako Tinder Simon. Lamači srdcí a sňatkovému podvodníkovi Vladimírovi Lokajovi se během šesti let podařilo připravit naivní ženy dohromady o víc než 11 milionů korun. Své naivně důvěřivé partnerky hledal na online seznamkách i na sociálních sítích. Často se přitom vydával za zámožného trenéra golfu v Dubaji, za bohatého společníka v úspěšné firmě nebo investora. Ve chvíli, kdy se do něj ženy po měsících vztahu bláznivě zamilovaly, z nich začal loudit peníze s výmluvou, že jde pouze o půjčky. Se stejnou výmluvou, tedy že šlo pouze o půjčky, které se chystá splatit, se později obhajoval i při soudním líčení. Podvedené ženy od něj však své peníze už nikdy nedostaly zpátky. V roce 2017 do případu zasáhli policisté a soud odeslal Vladimíra Lokaje na šest let do vězení. Nevěrnice v showbyznysu: Slavné ženy a jejich aférky Nevěra mužů je celkem běžná věc a píše se o ní neustále. I ženy jsou…