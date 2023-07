Nejoblíbenější letní lahůdka: Rybízový koláč na 5 způsobů! Který vyzkoušíte?

Bez rybízového koláče jako by léto snad ani nebylo. Dokonalé kombinace kyselého letního ovoce se sladkým těstem se zkrátka rozplývá na jazyku a jeden kousek nikdy nestačí. Preferujete spíš červený, černý, nebo bílý rybíz? Ať už si vyberete kterýkoliv, zkuste ho v našich receptech!

Rybízový koláč s drobenkou Suroviny polohrubá mouka 300 g

cukr krupice 180 g

kypřicí prášek 1 sáček

vejce 2 ks

olej 4 lžíce

mléko 250 ml

červený rybíz 300 g Drobenka hrubá mouka 80 g

cukr krupice 40 g

Troubu začněte předehřívat na 180 °C, horkovzdušnou na 160 °C. Koláčovou formu o průměru asi 30 cm vymastěte rukou lžičkou másla. Přidejte hrubou mouku a krouživým pohybem ji nechte ulpět na celém vnitřním povrchu formy, přebývající mouku vysypte do koše. Vejce, mléko, olej a cukr v menší misce promíchejte metličkou. Mouku smíchejte s práškem do pečiva a přesejte do mísy. Přidejte směs tekutin s cukrem a vše rychle smíchejte na docela tekuté těsto. Nalijte do připravené formy. Rybíz rovnoměrně nasypejte na těsto. Suroviny na drobenku nasypejte do středně velké misky a prsty se snažte všechno zpracovat, dokud směs nepřipomíná drobky. Touto drobenkou završte své bleskové dílo, vložte do trouby a pečte 35–40 minut do zezlátnutí.

Pokračování 2 / 5 Tvarožník s černým rybízem Suroviny 4 vejce

180 g cukru

250 g měkkého tvarohu

200 g rozpuštěného másla

200 g polohrubé mouky

kůra z ½ citronu

špetka soli

100 g plátkových mandlí

2 hrsti očištěného černého rybízu

Všechny suroviny musejí mít pokojovou teplotu, proto si je připravte předem. Žloutky ušlehejte s cukrem do světlé nadýchané pěny, asi 8 až 10 minut. Do tohoto základu přidejte tvaroh, rozpuštěné máslo a citronovou kůru. Bílky vyšlehejte se špetkou cukru do tuhého sněhu a ten střídavě s moukou opatrně vmíchejte do těsta. Nakonec vmíchejte mandlové plátky, které předtím podrtíte v dlaních, a rybíz. Formu o velikosti asi 30 x 30 cm vymažte tukem a vysypejte moukou nebo vyložte pečicím papírem a rovnoměrně do ní nalijte těsto. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 30 až 40 minut dozlatova.

Pokračování 3 / 5 Rybízová bábovka Suroviny 300 g polohrubé mouky

200 g moučkového cukru

130 g másla

250 ml mléka

100 ml oleje

4 vejce

1 vanilkový cukr

půl prášku do pečiva

Vejce smíchejte spolu s moučkovým a vanilkovým cukrem, olejem a máslem. Přidejte mléko a mouku smíchanou s práškem do pečiva. Nakonec do těsta přidejte opraný a očištěný rybíz, který nejprve obalte v polohrubé mouce, aby kuličky neklesly ke dnu. Těsto nalijte do vymazané a moukou vsypané formy. Pečte ve středně předehřáté troubě zhruba 40 minut. Vychladlou bábovku pocukrujte moučkovým cukrem. Můžete ji ozdobit i kuličkami rybízu.

Pokračování 4 / 5 Čokoládový koláč s bílým rybízem Suroviny 170 g hladké špaldové mouky

50 g cukru

půl lžičky kypřicího prášku

60 ml oleje

80 ml rostlinného mléka

400 ml rostlinného mléka

1 sáček vanilkového pudinku

100 g čokolády

Mouku promíchejte v míse se špetkou soli, cukrem, půlkou lžičky kypřicího prášku, olejem, 80 ml rostlinného mléka a nechte 15 minut stát. Poté vtlačte do vymaštěné koláčové formy, přičemž okraje vytlačte asi 3 cm nahoru. Rozšlehejte metličkou 400 ml rostlinného mléka, sáček vanilkového pudinku a rozehřátou hořkou čokoládu. Nalijte na korpus a posypejte 300 g bílého rybízu (je jemnější než červený). Pečte při 180 stupních 45 minut, nechte vychladnout.

Pokračování 5 / 5 Linecký rybízový koláč se sněhem Suroviny 350 g hladké mouky

200 g másla

80 g moučkového cukru

3 žloutky

Z mouky, másla, cukru, žloutků a kůry zpracujte těsto a dejte na hodinu odpočinout do ledničky. Pak vyválejte placku, kterou pomocí válečku přeneste na vymazaný a vysypaný plech. Upečte do růžova. Potom na těsto rozetřete sníh, do kterého jste po částech zašlehávali krystal a nakonec vmíchali rybíz. Posypejte práškovým cukrem a ve velmi mírné troubě dosušte dozlatova.