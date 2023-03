Nejoblíbenější seriálové páry v televizi: Také jste těmto dvojicím fandila?

Luke (Scott Patterson) vedl v malém městečku v seriálu Gilmorova děvčata bistro a byl spokojený se svým samotářským životem. Ten mu obrátila naruby půvabná Lorelai (Lauren Graham). Tak dlouho kolem sebe chodili, až se z nich stali blízcí přátelé a nakonec se do sebe i zamilovali. Jejich vztah však bohužel ztroskotal kvůli Lukově nemanželské dceři, které se snažil být dobrým otcem. Nakonec se ale ti dva zase dali dohromady, protože si zkrátka byli souzeni.

Vztah mezi titulní dvojicí v sitcomu Přátelé byl jako na houpačce. Poprvé se setkali už na Lincolnově střední, kde se Rachel (Jennifer Aniston) spřátelila s jeho sestrou Monicou. Zatímco ona si ho moc nevšímala, on byl do ní platonicky zamilovaný od první chvíle. Než se dali dohromady, uběhnou dvě série a ani poté neměli vyhráno. Ross (David Schwimmer) začal na Rachel chorobně žárlit a dvojice se na čas rozešla. Následovaly naschvály, návraty, rozchody, nečekané těhotenství a v závěrečném dílu poslední série Přátel konečně definitivní návrat k sobě.

David a Donna

V Beverly Hills 90210 spolu začali chodit na střední, kdy David (Brian Austin Green) požádal Donnu (Tori Spelling) o tanec. Ona si nejdřív nechtěla připustit, že se zamilovala do mladšího kluka a ještě k tomu tak trochu podivína, nakonec se z nich ale stane nerozlučná dvojka a vydrží jim to i přes to, že Donna trvala na tom, že o panenství přijde až po svatbě. I oni si ale prošli krizí, když David podvedl Donnu ve čtvrté sérii. Nějakou dobu v seriálu pár netvořili a měli několik jiných vztahů, proběhly rozchody a usmiřování, ale ve finále seriálu se nakonec konala velká svatba.