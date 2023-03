Nejpohodlnější boty roku musíte mít: Jaké tenisky letos nebudete chtít zout?

Tenisky už dávno nejsou považovány jen za boty na sport. Povýšily na post plnohodnotné obuvi vhodné k celodenním outfitům, běžně se nosí k sukním, šatům i oblekům. Snadno tak vystřídaly nepohodlné lodičky a pomalu je vytlačují z botníků. Jaké se budou nosit letos?

Retro vládne světu, o tom není pochyb. V posledních letech se móda stále častěji vrací k ikonickým modelům 90. let, a často i k těm, za něž se často dodnes stydíme a fotky v nich máme hluboko pohřbené v krabici pod postelí. Generace Z však nad takovými kousky jásá nadšením a tak občas máme na ulicích pocit, jako by fotografie z našeho dětství a mládí najednou oživly.

S čím nosit bílé tenisky? Podívejte se na video:

Týká se to samozřejmě i tenisek, kde bude retro 90. let letos hrát prim. Do módy se totiž vracejí sportovní tenisky v pastelových a neonových barvách, které už dávno nejsou určeny jen na hřiště. O slovo se hlásí také klasické adidasky s rovnou podrážkou, které vypadají skvěle například k džínům.

A pro vyznavačky retro klasiky jsou zde nesmrtelné conversky. Sice si v nich nezaběháte, ale jinak se hodí pro jakoukoli činnost od procházky přes návštěvu kina po pracovní schůzku nebo hudební festival. Conversky jsou v kurzu již takovou dobu, že se vám tato investice rozhodně vyplatí a boty užijete pěkných pár sezon.

Nezapomínejme však ani na klasické bílé tenisky, které jsou též stálicemi mezi módními trendy a hodí se téměř ke všemu. A pokud vás neoslovily ani jedny z výše uvedených bot, zaměřte se buď na ty s metalickými detaily, nebo na sportovní obuv futuristických tvarů.

Tenisky jsou extrémně univerzální boty, které využijete od jara až do podzimu během nespočtu příležitostí. Právě proto je snadné je kombinovat se zbytkem outfitu, protože se kromě sportovního oblečení hodí i k midi či maxi sukním, vypadají skvěle k ležérnímu obleku, ale i k legínám v kombinaci s dlouhým svetrem či džínům s mikinou nebo košilí.

Inspiraci najdete v naší galerii!