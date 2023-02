Nejpřitažlivější ženská znamení horoskopu: Komu muži padají k nohám?

Na co mají talent jednotlivá znamení? Podívejte se na video:

Beran (21. 3. až 20. 4.)

Ženy narozené ve znamení Berana jsou velmi vášnivé a divoké. Dokážou dostat to, co si umanou, a je těžké jim odolat. Do vztahů vstupují s velkou intenzitou a odhodláním. Dominantní muži ale u nich příliš šanci nemají, protože v partnerství tyto ženy přebírají vůdčí úlohu. Taky se umějí se svou drahou polovičkou pěkně pohádat, pokud jim začne odporovat.