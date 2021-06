Nejroztomilejší věc vašeho znamení: Co na vás ostatní milují? V tomto jste dobří

Nemusíte mít tři vysokoškolské tituly, abyste byli druhým sympatičtí. Každý člověk má v sobě něco přitažlivého. A hvězdy to ví také. Co o vás říkají, pokud jde o nejroztomilejší věc vaší osobnosti? V tomhle jste jedineční!

Beran (21. 3. − 20. 4.) Přistupujete ke všem věcem i k životu s dětským nadšením a touhou. A to je nejen přitažlivé, ale také velice povzbuzující. Jakmile jsou lidé s vámi, hned je nakazíte svým elánem. Lidé však na vás obdivují i vaše vlasy, protože Berani je obvykle mívají nádherné a ostatní jsou z nich doslova paf.

Býk (21. 4. − 21. 5.) Na vás, Býci, je nejroztomilejší to, jak se chováte k lidem, které máte rádi. Ať už to jsou dárky, nebo náhodné laskavé činy, vždy je to okouzlující. Pokud se pak podíváme na nejroztomilejší fyzické aspekty, první věc, která každého nadchne, je vaše vypracované tělo. Býci totiž milují tvrdou dřinu v posilovně a to se nějak projeví.

Blíženci (22. 5. − 21. 6.) Každého dokážete rozesmát, je to vaše přednost. Váš smích je taky většinou velmi přitažlivý. Když se smějete, zpravidla každý, kdo je ve vaší blízkosti, se začne cítit dobře. Další roztomilou věcí je způsob, jakým vyjadřujete svou lásku lidem, které milujete. Umíte to totiž tak, že ostatní vždy cítí, že jste jejich fanoušek číslo jedna.

Rak (22. 6. − 22. 7.) Raci, vy jste známí svým zabijáckým úsměvem. Ne každý dokáže proměnit zdánlivě nebezpečnou věc v atraktivní kvalitu, ale vy ano. Navíc máte obrovské srdce a vše, co děláte, vychází z něj a vašich emocí. Vaše starostlivost je roztomilá a obdivuhodná.

Lev (23. 7. − 22. 8.) Lvi jsou roztomilí téměř ve všem. Prakticky všechno, co dělají, je pro druhé přitažlivé, rozkošné a prostě k sežrání. Jejich komunikace je vtipná a humorná, umí přeměnit katastrofy v diamanty, tragédie v triumfy a bolest ve štěstí. Není roztomilejší znamení.

Panna (23. 8. − 22. 9.) Panny, přímo pro vás existuje v angličtině fráze "on fleek". Nedá se doslova přeložit, ale je to kompliment největší hodnoty, znamená něco dokonalého a bezchybného. A takové Panny jsou, protože mají úžasný smysl pro styl. Vědí, jak se oblékat co nejlépe a taky jak nejlépe zapůsobit.

Váhy (23. 9. − 23. 10.) Váhy v sobě mají tolik sebevědomí a víry, že je roztomilé vidět, jak to dávají celému okolí na odiv. A jejich kouzlo, kterého mají doslova plný kbelík, je pro druhé velmi lákavé. Navíc umí naslouchat, a i proto patří k nejoblíbenějším znamením.

Štír (24. 10. − 22. 11.) Štíři, vy máte úsměv, který všechny zabíjí svou roztomilostí. Taky se nebojíte dát vše, co máte, do vztahů a kariéry. Je také roztomilé, jak moc bojujete za svou milovanou osobu, pokud by se jí stala nějaká křivda. Ano, vaše podpora nezná omezení.

Střelec (23. 11. − 21. 12.) O Střelcích se říká, že jsou to takoví dobrodruzi zvěrokruhu – dobrodružní, zábavní a hlavně optimističtí. Právě jejich optimismus je věc, která jim umožňuje dívat se na svět radostněji a s nadějí. A jejich hlas, ten je roztomilost sama – uklidňující a melodický.

Kozoroh (22. 12. − 20. 1.) Pokud je síla sexy, pak odhodlání a úspěch jsou právě ve vašem případě velmi roztomilé. Spousta lidí obdivuje vaši ambicióznost i pracovní morálku, která je bezchybná. Jste ztělesněním toho, co člověk musí udělat, aby se sny splnily. Mimochodem, roztomilé je i vaše obočí, dokáže hypnotizovat.

Vodnář (21. 1. − 20. 2.) Vodnáři, nejroztomilejší na vás je vaše otevřenost a chytrost. Navíc máte sklon být spravedliví jako Váhy a umíte skvěle komunikovat podobně jako Blíženci. Je roztomilé, jak se snažíte zachránit osud lidstva a jak je pro vás důležitá spravedlnost naprosto ve všem.