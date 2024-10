Jak známo, podprsenky sice slouží k zakrytí prsou, na druhou stranu jsou často šité tak, aby naše přednosti ještě více vyzdvihly. O to se snažily již ženy na řeckém ostrově Kréta , a to 2000 let před naším letopočtem. Tehdy používaly pruhy látky k omotání hrudníku, účelem ale nebylo prsa zakrýt, spíš je zdůraznit. Jejich zvyk později převzaly i Římanky. Podprsenky jako takové se pak poprvé objevily až během první světové války.

Je obecně známo, že velikost a tvar prsou se v průběhu let mění. Víte ale, že průměrná žena za svůj život vystřídá až šest velikostí podprsenky? Velikost je přitom klíčová , protože právě nesprávně zvolená podprsenka může způsobit i zdravotní problémy. Stejně tak jako její opotřebovanost, proto by ji ženy měly každý půlrok měnit.

Podprsenka může zabíjet

Napadlo by vás, že spodní prádlo, které je navíc schované pod dalšími vrstvami oblečení, by vás mohlo i zabít? Děsivé, ale je to tak! Řada podprsenek je totiž tvořená kovovými drátky zvanými kostice, které jsou vodivé. Při bouřce tak mohou posloužit jako vodič a přilákat blesk. Naposledy se to stalo v roce 1999, kdy blesk přes podprsenky usmrtil dvě ženy.