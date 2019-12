Nejslavnější vánoční písničky: Pusťte si Sinatru i Neckáře

Svátky si bez něj ani nelze představit. A to nejen ty letošní.…

Poslechněte si Last Christmas:

Bez známého hitu tehdejších Wham!, kde zpíval George Michael v době, kdy ještě netušil, že je gay, by to prostě nebyly pravé Vánoce.

Poslechněte si Santa Claus Is Coming To Town:

Vánoce bez pohádek, to je jako stromeček bez ozdob. Jedno bez druhého…

Mariah Carey – All I Want For Christmas

Zpěvačka Mariah Carey v santaclausovském oblečku, závěje sněhu, sáňky, sobi, rolničky a romantická píseň – umíte si představit něco víc vánočního?

Poslechněte si All I Want For Christmas: