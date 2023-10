Nejstarší účastníci StarDance: Jak si v taneční soutěži vedli senioři Kratina, Švandová či Trávníček?

1. řada, rok 2006: Herečka Jana Švandová Tehdy devětapadesátiletá Jana Švandová přijala účast v taneční soutěži StarDance s velkou pokorou. Se svým tanečním partnerem Zdeňkem Fenčákem skončila ve čtvrtém kole. Jejich posledním soutěžním tancem byl slow foxtrot. Vyřazení ze soutěže bylo pro Švandovou vysvobozením. Pociťovala na sobě velkou únavu a vyčerpání. V předtočeném medailonku tehdy vyzvala diváky, aby jí a jejímu partnerovi už neposílali SMS hlasy. Celkově však byla sama se sebou spokojená. Nečekala, že v soutěži vydrží tak dlouho. Co prozradila moderátorka StarDance Tereza Kostková? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 12 2. řada, rok 2007: Herec Jiří Schmitzer Taneční partnerkou Jiřího Schmitzera byla Simona Švrčková. Tento taneční pár svými kontrasty budil mnoho různých ohlasů. Schmitzer měl v té době 58 let a jeho partnerka byla o čtyřiatřicet let mladší. Nepřehlédnutelný byl také jejich výškový rozdíl cca 30 cm. Rodilý baleťák Schmitzer vypadl ze soutěže v sedmém kole, osudné mu bylo tango. Pro většinu diváků byl Schmitzer „miláček publika“ a velký bavič. Nezapomenutelné jsou jeho tzv. „tréninkové legíny“. Při jednom rozhovoru s Markem Ebenem vznikl spontánní nápad, že by se Schmitzerovy legíny mohly zkusit vydražit. Nakonec k dražbě skutečně došlo a legíny se prodaly za neskutečných 200 000 Kč. Výtěžek byl darován na sbírku Člověk v tísni. StarDance: Kdo zvítězil, kdo prohrál v minulých sériích? Zavzpomínejte s námi

Pokračování 3 / 12 3. řada, rok 2008: Herec Vladimír Kratina Účast ve 3. řadě soutěže přijal také šestapadesátiletý Vladimír Kratina. S taneční partnerkou Laurou Klimentovou opustili soutěž v šestém kole. Byl to první večer, kdy soutěžní páry musely tančit dva tance. Jejich poslední taneční vystoupení zahrnovalo waltz a paso doble. Během tréninků Kratina zhubl pár kilo a přesvědčil se o tom, že na tom jeho fyzička není tak špatně. Kvůli tomu, že neměl z minulosti žádnou taneční průpravu, nebylo pro něj učení kroků a celých sestav vůbec jednoduché. Seriál Vyprávěj: Bohdalová a Havlová odmítly roli, smutný osud Brzobohatého i lásky na place

Pokračování 4 / 12 4. řada, rok 2010: Moderátor Alexandr Hemala S věkem osmapadesát let byl Alexandr Hemala nejstarším účastníkem 4. řady soutěže. Svoji účast v soutěži zvažoval a musel ji konzultovat také s lékaři. Několik let před soutěží prodělal infarkt a byl mu zaveden bypass. Nakonec s partnerkou Jitkou Šorfovou svoji účast zvládl. Soutěž opustili ve třetím kole po předvedení tanga. Někteří diváci Hemalu odsuzovali za to, že si během účasti v soutěži nechal přebarvit své šediny na tmavou barvu. On sám ale přiznal, že to byl nápad kadeřníka, který oponoval tím, že se šediny pro vážné tango nehodí. Co nevíte o seriálu Život na zámku? Dagmar Havlová odmítla hlavní roli a všude byla skrytá reklama na Chinaski

Pokračování 5 / 12 5. řada, rok 2012: Herec Oldřich Navrátil Oldřich Navrátil oslavil svojí účastí ve StarDance šedesáté narozeniny. Poslední tanec si se svou partnerkou Kamilou Tománkovou zatančil ve čtvrtém kole. Bylo to paso doble. Během tréninků zhubl šest kilo a nostalgicky si mohl zavzpomínat na svou taneční minulost. Jeho taneční nadání znají diváci např. z filmu Jak svět přichází o básníky, kde si zahrál legendárního Emila Nádeníčka. Navrátil z vyřazení nebyl nijak zklamaný a celkově byl spokojený. Jakou filmovou postavou byste byli podle svého znamení horoskopu?

Pokračování 6 / 12 6. řada, rok 2013: Diskař Imrich Bugár Osmapadesátiletý mistr světa v hodu diskem Imrich Bugár byl velice překvapen, když ho štáb České televize oslovil s nabídkou účasti ve StarDance. Působení v soutěži si velice užil. Sám řekl, že to pro něj byl krásný zážitek, a rád vzpomíná na celou soutěž i jeho skvělou partnerku Jitku Šorfovou. Naposledy si společně zatancovali v sedmém kole tango a paso doble. Díky StarDance ho na ulici opět poznávali kolemjdoucí lidé a zhubl 12 kilo. Bylo nás pět: Co dnes dělají dětské hvězdy populárního seriálu?

Pokračování 7 / 12 7. řada, rok 2015: Boxer Rostislav Osička Taneční vystoupení plné elegance jsme mohli vidět také od boxera, bronzového medailisty z mistrovství Evropy v roce 1979, Rostislava Osičky. Ten se svojí partnerkou Romanou Motlovou opustil soutěž ve třetím kole. Jejich posledním soutěžním tancem byl waltz. Osička neměl i ve svých devětapadesáti letech problémy s fyzickou kondicí. Zlobila ho ale motorická paměť. Těžko se mu pamatovaly kroky a celá sestava. Při tanci se velmi soustředil na to, co mají dělat nohy, a zapomínal se uvolnit a tanec si užít. Dnes tvrdí, že všechny kroky už zapomněl, a od té doby pořádně netančil. Co nevíte o seriálu Vlak dětství a naděje: Skončil v trezoru a Růžičková málem netočila

Pokračování 8 / 12 8. řada, rok 2016: Fotbalista Ladislav Vízek Ladislav Vízek byl ve svých jednašedesáti letech do té doby historicky nejstarším účastníkem celé soutěže. Svými vtipy bavil celé zákulisí i diváky. Jako vysloužilý fotbalista byl na pohyb zvyklý. I přesto sám pak prohlásil, že fotbalisti jsou proti tanečníkům flákači. Rodina nebyla o jeho účasti v soutěži přesvědčená, a proto byl i on sám velmi váhavý. K jeho závěrečnému rozhodnutí hodně přispěl Marek Eben. Ten ho jako svého dobrého přítele přemluvil. Nakonec byl Vízek i s celou rodinou pyšný na to, co dokázal. S partnerkou Evou Krejčiříkovou byl vyřazen při rumbě ve třetím kole. Slavní muži v rukou plastických chirurgů: Jaké estetické zákroky podstoupili hollywoodští fešáci?

Pokračování 9 / 12 9. řada, rok 2018: Herečka Pavla Tomicová Okouzlující a nezapomenutelná Pavla Tomicová předvedla ve svých šestapadesáti letech v soutěži neskutečný výkon. Ještě před začátkem soutěže o své účasti váhala. Jako velkou překážku brala fakt, že jí v koleni chybí chrupavka. Měla strach, aby se nezranila a neodnesla si ze soutěže zdravotní následky. Další komplikací byla její nulová fyzická kondice a tělesná váha. Všechny tréninky pro ni byly velice náročné. Se svým partnerem Markem Dědíkem překvapovala diváky až do finálového souboje. Na pomyslné zlato nedosáhli, ale sami byli velice spokojení. Kvíz: Seriál Chlapci a chlapi se dodnes těší velké oblibě. Otestujte se, jak dobře ho znáte!

Pokračování 10 / 12 10. řada, rok 2019: Herec Miroslav Hanuš Herec Miroslav Hanuš v soutěži tančil s partnerkou Adrianou Maškovou. Několik týdnů před začátkem soutěže byl Hanuš v psychiatrické léčebně, kde se vyrovnával s endogenními depresemi. Celé období pro něj nebylo úplně jednoduché, ale účast v soutěži bral jako velkou osobní výzvu. Soutěž opustil v šestém kole po tanci cha-cha. Ve svém závěrečném dojemném projevu před publikem a diváky zmínil, že zvítězil sám nad sebou a je spokojený. Zajímavé je, že během soutěže našel mnoho společného s teprve třiadvacetiletým Karlem Kovářem alias Kovym. Hanuš ve svých šestapadesáti letech s Kovym mnohokrát vtipkoval a sehrával etudy Spejbla a Hurvínka. Splněný sen mnoha smrtelníků: Tyto celebrity se zamilovaly do svých fanoušků!

Pokračování 11 / 12 11. řada, rok 2021: Herec Pavel Trávníček Jako princ z pohádky tančil Pavel Trávníček se svojí partnerkou Veronikou Lálovou valčík na známou píseň z Popelky. Pár ale vyřadil hned jejich druhý tanec – jive. Vypadli tak v druhém kole. Pro Trávníčka byly tréninky fyzicky velmi náročné. Velkou překážkou mu byl jeho věk. V době konání soutěže měl Trávníček jednasedmdesát let a díky tomu je to nejstarší účastník ze všech sérií StarDance. Komplikací pro něj byl i výron kotníku, který si přivodil pouze několik týdnů před začátkem soutěže. Naopak velkou motivací mu byl jeho vlastní osobní slib, že nejenom po dobu soutěže omezí kouření. Sám tvrdí, že se mu to podařilo. Slavní čeští princové: Čím nás dostali a co je s nimi teď?

Pokračování 12 / 12 12. řada, rok 2023: Herec David Prachař V letošním ročníku je nejstarším účastníkem čtyřiašedesátiletý David Prachař. V soutěži vystupuje jako náhradník za herečku Jitku Smutnou, která nakonec svoji účast odmítla. Prachař se svojí partnerkou Zuzanou Dvořákovou už vypadli ve druhém kole, kdy jste mohli sledovat jubilejní 100. vysílací večer StarDance. Jejich posledním tancem byl valčík. Vyřazení ze soutěže Prachař přijal s úsměvem. Kvíz: Jak dobře znáte hlášky z českých dětských filmů? Otestujte se a ověřte si své znalosti!