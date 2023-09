Nejtoxičtější přátelé podle zvěrokruhu: Těchto 6 znamení si nikdy nepouštějte k tělu

O Blížencích je známo, že mají dvě tváře, takže s nimi nikdy nevíte, na čem skutečně jste. V jednu chvíli jste nejlepší kamarádka a pak se k vám otočí zády. Bývají falešní a jednají podle toho, jak se jim to hodí. A takovému člověku opravdu nemůžete důvěřovat.

Rak (21. června–22. července)

Raci jsou velmi emocionální, ale to z nich nedělá toxického přítele. Je to především způsob, jakým Raci manipulují s ostatními pomocí emocionálních výstupů. Nikdy totiž neuznají vlastní chybu a staví se do role oběti. Donutí vás přimět k tomu, abyste si myslela, že všechno je nakonec vaše vina.