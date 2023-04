Největší klikaři zvěrokruhu: Těmto znamením vždycky všechno projde

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blížencům vládne planeta Merkur, která z nich dělá mistry v komunikaci. Jsou charismatičtí a dokážou vás přimět, abyste si myslela, jak jsou dobří, ale ve skutečnosti jde o iluzi. Je pro ně velmi důležité, co si o nich ostatní myslí, a udělají pro to cokoliv. Nabudete tak snadno dojmu, že jim všechno prochází, i když tomu tak ve skutečnosti úplně není. To ale neznamená, že by nebyli skutečně úspěšní. Díky skvělým komunikačním dovednostem se dostanou k zajímavým příležitostem ve správný čas, a to je jejich klíčem ke štěstí. Bohužel si to mnohdy pokazí svou náladovostí.