Největší oscarové trapasy posledních 20 let: Incest, labutí vejce i pády na zem

V noci z neděle 9. února na pondělí 10. února 2020 proběhne již dvaadevadesáté udílení Cen Akademie. Rozdávání zlatých sošek Oscarů provází téměř každoročně nějaký skandál, který se zapíše do dějin. Jaké trapasy jsou stále v živé paměti za posledních dvacet let?

Incest Angeliny Jolie Ještě předtím, než se Angelina Jolie stala světicí zachraňující sirotky ze všech koutů světa a bojující za práva žen (a také předtím, než přebrala manžela Brada Pitta herečce Jennifer Aniston), netajila se svojí démonickou duší. Koketovala se sadomasochismem, trpěla sebevražednými sklony, nosila na krku ampuli s krví bývalého manžela a byla otevřená bisexualitě. Své nevšední choutky projevila také na udílení Oscarů v roce 2000, kde získala sošku za nejlepší ženskou vedlejší roli ve snímku Narušení. Herečka zřejmě nevěděla, jak by co nejvíc projevila svoji radost, a tak na následné tiskové konferenci začala vášnivě líbat svého bratra Jamese. Francouzsky.

Björk snesla vejce V roce 2001 se o trapas postarala islandská kontroverzní zpěvačka Björk. Ta byla nominována za píseň I've Seen It All, jež zazněla ve filmu Tanec v temnotách. Na udílení dorazila v dodnes nepochopeném, ale vlastně už ikonickém kostýmu připomínajícím labuť a o skandál se postarala ve chvíli, kdy na červeném koberci „snesla" falešné pštrosí vejce, které představovalo její kabelku. I když jsou její šaty dodnes brány jako jeden z nejhorších outfitů v historii Oscarů vůbec, v roce 2015 se staly součástí výstavy na počest Björk v newyorském Muzeu moderního umění.

Anne Hathaway versus James Franco Těžko říct, kterého chytráka napadlo dát dohromady herce Anne Hathaway a Jamese Franca coby moderátorskou dvojici provádějící nejdůležitějším večerem filmu v roce. Akademii šlo údajně o to, aby k televizi přilákala diváky mladších ročníků, záměr se ale naprosto minul účinkem. Dvojice spolu vůbec nefungovala, dialogy působily trapně, Franco se snažil málo a Hathaway zase naopak moc. Dílo završili trapnými kostýmy, kdy se Franco na pódiu objevil v ženských šatech, zatímco Hathaway si oblékla smoking.

Pády Jennifer Lawrence Mladá herečka Jennifer Lawrence se dokázala postarat o to, aby její účast na Oscarech byla nezapomenutelná. Poprvé se jí to podařilo v roce 2013, kdy si šla na pódium převzít sošku za hlavní roli ve filmu Terapie láskou, na schodech se zamotala do bohaté sukně svých krásných bílých šatů a upadla. Aby toho nebylo málo, když na ni při následném focení jeden z fotografů zahalekal, aby si dávala pozor na schody, odpověděla mu zdviženým prostředníčkem. A co víc, pro ty, kteří snad o její pád přišli, zopakovala scénku na červeném koberci o rok později. V roce 2014 sice zvolila střízlivější róbu od Diora, přesto ale herečka o dlouhou sukni opět zakopla a klesla k zemi. Tentokrát se ale z trapasu oklepala rychleji.

Nahý Neil Patrick Harris V roce 2015 se moderování slavnostního večera ujal herec Neil Patrick Harris známý především díky své roli proutníka Barneyho Stinsona v seriálu Jak jsem poznal vaši matku. Harris nebyl v moderování žádný nováček, naopak, pro svůj komediální projev byl velmi oblíbeným. Na slavnostní ceremonii, jakou předávání Oscarů jistě je, ale přece jen šlápl trochu vedle. V rámci jednoho ze svých vtípků totiž na pódium dorazil pouze v botách a nevzhledných bílých slipech, čímž chtěl upozornit na fakt, že každý z dvaceti nominovaných v hereckých kategoriích byl běloch, což bylo teprve potřetí od roku 1998. Naposledy se to stalo v roce 2011. „Dnes tu oslavujeme ty nejlepší a nejbělejší hvězdy Hollywoodu, tedy pardon ty nejskvělejší," nechal se Harris slyšet.

Sebestředný Sam Smith V roce 2016 si pro svoji zlatou sošku během udílení Oscarů došel také zpěvák Sam Smith, který ji získal za skladbu Writing's on the Wall z bondovky Spectre. Smith se dopustil faux pas ve chvíli, kdy prohlásil, jak je hrdý na to, že je první gay otevřeně se hlásící ke své orientaci, který získal Oscara. Omyl, například Elton John, Dustin Lance Black, Howard Ashman nebo Scott Rudin se při přebírání Oscarů ke své orientaci veřejně hlásili také. Veřejnost nezahálela a na internetu Smithe vyvedla z omylu tak rychle, že si zpěvák raději zrušil svůj účet na sociální síti Twitter.