Největší prasáci v Hollywoodu: Kdo ze slavných čelil sexuálním žalobám?

Držitel dvou Oscarů se měl sexuálních trestných činů dopustit v letech 2001 až 2013, kdy žil trvale v Anglii. Tři muži uvedli, že je herec agresivně chytil za rozkrok a čtvrtý zase tvrdil, že mu Spacey prováděl orální sex poté, co šel do jeho londýnského bytu na pivo, kde usnul nebo ztratil vědomí. Ve všech případech měl být sexuální akt nedobrovolný. Soudní přelíčení trvalo čtyři týdny a herec tvrdil, že je nevinen, a uvedl, že se jen v jednom případě pokusil o flirtování. Během čtení verdiktu se dokonce rozplakal a porotě poděkoval.

Pokračování 2 / 7

Harvey Weinstein

Velkou sexuální aféru v Hollywoodu má na svědomí jeden z nejvlivnějších lidí filmového průmyslu a spoluzakladatel produkční a distribuční firmy Miramax, producent Harvey Weinstein. Tento filmový magnát už v minulosti uzavřel mimosoudní dohodu o odškodnění s minimálně osmi ženami. S prvním veřejným obviněním ze sexuálního obtěžování přišla v roce 2017 herečka Judy Dench.

A k ní se přidaly další hlasy. O obtěžování ze strany Weinsteina mluvily i herečky Angelina Jolie nebo Gwyneth Paltrow, Weinsteina kvůli skandálu navíc opustila jeho žena Georgina Chapman. Producent také dostal padáka ze své firmy a ozývaly se další a další hlasy, které žádaly jeho skalp. A Weinsteinovo vyjádření? „Je mi to líto. Ale dospíval jsem v 60. a 70. letech, kdy pravidla chování byla jiná. Taková byla tehdy kultura,“ uvedl. Weinstein nakonec dostal trest odnětí svobody na 23 let, to však nebylo všechno. Letos v květnu byl totiž odsouzen na dalších 16 let, což v jeho věku 71 let znamená, že se propuštění s největší pravděpodobností nedožije.

Donald Trump

Jistě, Donald Trump není součástí Hollywoodu, ale protože sám sebe považuje za celebritu, dovolili jsme si ho mezi hvězdy z L.A. zařadit. Ani bývalý americký prezident totiž nemá zrovna čistý štít. Během prezidentské kampaně v roce 2016 čelil hned čtyřem obviněním ze sexuálního obtěžování a spekulovalo se i o znásilnění. Trump je známý svým sexistickým chováním, do dějin ale vešla především poznámka z jedné nahrávky, kde se Trump nechává slyšet, že: „Vezmeš je za ku**u. Můžeš dělat cokoliv“ a na nahrávce dodává, že na ženy útočí bez postihu, protože si to jako celebrita může dovolit.

Trump obvinění z obtěžování označil za nesmysl a obvinil svoji soupeřku ve volebním klání Hillary Clinton, že jde o nepřátelskou prezidentskou kampaň. Bývalý prezident si dokonce přihřál polívčičku na kauze producenta Weinsteina: „Vůbec mě to nepřekvapuje,“ okomentovala hlava Bílého domu skandál, který spustil vlnu #MeToo.