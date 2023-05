Největší smolaři ve vztazích: Znamení, která nikdy nepoznají pravou lásku

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci dokážou být velmi romantičtí a pozorní. Alespoň do doby, dokud je to baví. Kvůli nestálé povaze to ale netrvá věčně a po nějaké době se začnou hledat vzrušení jinde. I když vydrží v trvalém vztahu, mají tendenci k nevěře. Sedět na dvou židlích zároveň jim obvykle nedělá problém, stejně tak otevřené vztahy. Štěstí jim to do života obvykle ale nepřinese.

