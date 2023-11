Největší trapasy ve StarDance: Vysílání bez zvuku, obnošené kostýmy a holý zadek herečky

V páté řadě StarDance unikla mezi diváky informace, že se televize snaží na soutěži a celém vysílání co nejvíce ušetřit. Proto stejný kostým používala u více soutěžících. Podle vysvětlení ale mělo jít pouze o pánské kostýmy, většinou o saka a fraky.

Když Tereza Kostková v deváté řadě vyhlašovala, který taneční pár postoupí do dalšího kola soutěže a bude se moct zúčastnit finálového večera, došlo na pořádný trapas. Mezi posledními dvěma páry, které čekaly na rozhodnutí, byla herečka Veronika Arichteva a profesionální tanečnice Veronika Lálová. Z úst Kostkové vyšlo jako první jméno Veronika a v ten okamžik se začala Arichteva nesmírně radovat. Naopak Lálová se vyrovnávala s šokem a prohrou. Nikdo v emočním opojení již neslyšel příjmení postupující. Po několika vteřinách muselo být vše uvedeno na správnou míru. Postupující byla Lálová, a nikoliv Arichteva.

Při tanci je normální, že ze šatů občas vykoukne něco, co nemá. A přesně to se stalo herečce Veronice Arichtevě. Při jedné ze zvedaček s ní její taneční partner Michal Necpál točil nad hlavou tak rychle, že jí zpod šatů vykoukla celá zadnice. Ani tělové silonky nedokázaly zadek Arichtevy zakrýt tak, aby se nemusela cítit trapně. Vše umocnily ještě komentáře porotců, kteří jí dávali body navíc za odhalený zadeček.

Pořádný trapas si při zahajovacím večeru dvanácté řady užilo celé zákulisí, především zvukaři a technici. Několik minut se divákům do jejich přijímačů nepřenášel žádný zvuk, a tak mohli pouze odezírat ze rtů. Mnozí to hodnotili jako neskutečný trapas a nepřipravenost.

Pokračování 6 / 6

Neznalost porotce

Také Zdeněk Chlopčík by si měl posypat hlavu popelem. Zřejmě omylem řekl soutěžící Darije Pavlovičové, že by ve svých sedmnácti letech měla být mnohem rychlejší a pružnější. Z omylu ho ale hned vyvedl partner Pavlovičové Dominik Vodička. Ten Chlopčíka opravil a vysvětlil mu, že Darija má krásných 21 let. Dalším trapasem na účet Pavlovičové a Vodičky bylo chybně uvedené jméno při rekapitulaci tanců včetně tvaru soutěžní SMS.