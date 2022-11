Největší závistivci horoskopu: Tahle znamení všem závidí, až se zelenají

Nebudeme si nic nalhávat, závistivci jsou mezi námi. Jak je možné, že je vám schopen někdo závidět úplně cokoliv? Možná vás nenapadlo, že za tím může být jeho znamení zvěrokruhu. Kterým daly hvězdy do vínku čirou závist?

Štír (24. října – 22. listopadu) Štíři patří mezi nejzávistivější znamení zvěrokruhu. Když někomu závidí úspěch, jsou přitom tiší, nenápadní a tajemní, jak je jejich zvykem. Chtějí vše, co máte vy. Neštítí se kvůli tomu udělat cokoliv. Lidé v tomto znamení spřádají klidně podlé plány, jen aby to dostali. Protože jsou obvykle fikaní, je třeba se mít před Štírem za všech okolností na pozoru. Nad své tajné touhy se neumí Štíři nikdy povznést. Obvykle spíše než majetek závidí úspěch, kariéru, nebo dokonce talent a některé vlastnosti. V případě, že začnou žárlit na svého partnera, ať už na jeho slibnou pracovní nabídku, či přímo kvůli pocitu ohrožení v lásce, jsou schopní téměř čehokoliv. Jaká přátelství mají podle horoskopu šanci, že přetrvají? Podívejte se na video:

Beran (21. března – 20. dubna) Berani jsou jakožto energické a ohnivé znamení soutěživí. Máte něco, co oni ne? Musejí to mít. A nejlépe co nejdříve. Přece nezůstanou pozadu. Závidí ostatním, když se jim daří lépe, mají lepší pracovní místo nebo jen vydělávají více peněz. Popudit je může obyčejná pochvala věnovaná před nimi někomu jinému. Obvykle jsou Berani temperamentní a náladoví, takže záleží na jejich aktuálním rozpoložení, jak moc dají svou závist zrovna najevo. Většinou začnou být vzteklí, urážejí se a neštítí se ani různých manipulací a nefér hry. Když někomu závidí, postihne je špatná nálada a nechávají se unést emocemi. Svou náhle vzniklou nedůvěru v sebe samotné si začnou vybíjet na okolí a kopou všude kolem sebe.

Vodnář (21. ledna – 20. února) Vodnáři patří mezi nejuzavřenější znamení zvěrokruhu. Pokud vám ale zrozenkyně znamení Vodnáře začnou závidět, rázem se promění z tichých nenápadných žen v chodící papiňák. Jsou podrážděné a naštvané. Umí se srovnávat s ostatními natolik, až je to nevhodné. Přestanou se soustředit na vlastní plány a řeší pouze to, čeho dosáhli jiní a ony ne. Vodnáři ostatním ze všeho nejvíc závidí peníze. V oblasti financí se pohybují nejraději a všechno v životě na ně přepočítávají. Právě dostatek finančních prostředků dělá Vodnáře šťastnými. Závidí všem, kteří jich mají více, a mají neustále pocit, že jich ještě pořád nemají dost. Rozhodně druhým nic nepochválí. Naopak Vodnáři sami musejí svůj blahobyt dávat neustále okázale najevo, když předvádějí luxusní majetek nebo drahé značkové oblečení. Pokud zrovna tolik peněz nemají, snaží se s bohatšími lidmi stejně držet krok. Neváhají se uchýlit ke lži, než aby za ostatními zaostávali.

Lev (23. července – 22. srpna) Lvi jsou nejvíce sobecké a egoistické znamení z celého zvěrokruhu. A z toho plyne i jejich závidění. Co kdyby Lvici její kamarádka na večírku ukradla pozornost na celý večer? Pro Lvice nemyslitelné. Závidět ale mohou Lvi také to, když vidí, jak se mají přátelé výborně. V takových situacích o sobě začínají tito sebevědomí a rození vůdci pochybovat. Když z jejich známých vyzařuje spokojenost, rozhodně je to nenechává chladnými. Ve Lvech to vyvolává závist a bezostyšné projevy toho, že jim to nepřejí. Neodpustí si výčitky ani kousavé poznámky. V neposlední řadě nešetří ani kritikou nebo výsměchem, které patří mezi jejich závistivé projevy.

Rak (22. června – 22. července) Zbytky Rakova značně nízkého sebevědomí vyprchají v okamžiku, kdy se někomu v blízkosti podaří podat lepší pracovní výkon. To bývá nejčastějším důvodem závistivosti Raka. Stane se vzápětí nespokojený s tím, čeho do té doby dosáhl. Možná si toho ale nevšimnete. Umí to dobře skrývat. V zakrývání nejistoty a žárlivosti jsou Raci skutečně jedničky. Svou vnitřní závistivost a pocity nedostatečnosti v sobě urputně potlačují. Ostatním nikdy nedají najevo emoce, a především ne ty negativní.