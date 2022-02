Nejvíc sexy muži 90. let: Slavní idolové, po kterých jsme toužily. Jaký byl váš?

Populární americký magazín People každoročně volí nejvíc sexy muže roku a slavní idolové si tohoto titulu náležitě cení. Někteří se do výběru dostali dokonce vícekrát. Tady jsou vítězové devadesátých let pěkně rok po roce. Kteří z nich se tehdy objevovali ve vašich snech?

1990: Tom Cruise Díky filmům jako Rain Man, Top Gun, Riskantní podnik nebo Koktejl, ve kterých exceloval v 80. letech, si hned na vstupu do let devadesátých vybojoval Tom Cruise titul nejvíc sexy muže roku. Aby také ne, psí pohled, lehce plachý úsměv, zářivě bílé zuby i osvalené tělo, kterému v roli Mavericka tak skvěle sedla letecká uniforma, byly důvody, proč se tento herec zjevoval ve snech tisíců žen. A to i přes svůj malý vzrůst. Jak léta běžela, na sex-appealu mu začaly ubírat jeho eskapády se scientologickou církví i s bývalými manželkami, přesto se ale stal hvězdou dalších akčních filmů jako Mission: Impossible, Valkýra či Minority Report. Letos jde do kin pokračování hitu Top Gun, a kdo zaznamenal ukázky či fotky z natáčení, jistě si všiml, že roky Cruisovi na kráse neubraly. Kdo je současný idol dívčích srdcí v ČR? Podívejte se na video:

1991: Patrick Swayze „Psal se rok 1963, prezident Kennedy byl ještě naživu a Beatles teprve začínali.“ Přesně těmito slovy začíná film Hříšný tanec, který v roce 1987 proslavil Patricka Swayzeho. Hlášky jako „Bejby nebude sedět v koutě!“ nebo „Hele, študente, ty si servíruj svoji okurčičku a práci pro chlapy nech na mně“ se nesmazatelně vryly do našich pamětí. Stejně jako svalnaté tělo sexy tanečníka spolu se skvělým soundtrackem plným hitů a touhou být aspoň na chvíli malou Bejby. Swayzeho sláva rostla, hned zkraje 90. let si další tisíce fanynek podmanil ve snímcích Bod zlomu a Duch, pro většinu z nás ale zůstává dodnes tím charismatickým Johnnym z Hříšného tance. Jeho poslední postavou, kterou vytvořil, byl agent FBI Charles Barker v seriálu Zvíře z roku 2009. Tento seriál zabodoval jak u diváků, tak u kritiky. Patrick Swayze se však premiéry seriálu nedožil. Zemřel 14. září 2009 po dlouhém boji se zákeřnou rakovinou slinivky. Patrick Swayze: Byl idolem tisíců žen, ale miloval jen jedinou. Ta ho prý týrala 20 Když šel v roce 1986 do kin film Hříšný tanec, všichni očekávali, že…

1992: Nick Nolte Dnes by při pohledu na Nicka Nolteho sotva kdo uvěřil, že byl v 90. letech idolem žen. K tomuto titulu mu dopomohla role ve filmu Pán přílivu, kde si zahrál po boku Barbry Streisand, a krom přílivu fanynek získal také nominaci na Oscara a vyhrál Zlatý glóbus. Zazářil také ve filmech Zbožňuju trable, Tenká červená linie, Affliction nebo Hotel Rwanda, jeho sex-appeal a charisma ale pomalu začínaly mizet. Na vině byly především drogy a alkohol, kterým Nolte propadl, a stala se z něj troska. Byl zatčen za řízení pod vlivem omamných látek a absolvoval hned tři rozvody. Nyní v osmdesáti letech vypadá, že se snad konečně dal dohromady. Pretty Woman slaví 30 let: Ozbrojená ochranka, masáž za kamerami i kokain 30 Kdo by neznal dnes už kultovní romantický film Pretty Woman s Julií…

1993–1994: Richard Gere a Cindy Crawford Hvězdný pár Richard Gere a Cindy Crawford natolik zarezonovali 90. léty, že se časopis People rozhodl pro roky 1993 a 1994 vyhlásit nejvíc sexy pár roku. Stali se jím právě slavný herec a krásná topmodelka, o nichž novináři dokonce psali, že jsou nejkrásnější dvojicí ve vesmíru. Byl to příběh jako z Pretty Woman: Crawford sice byla v době setkání už známou modelkou, byl to ale Gere, kdo mladičkou krásku uvedl do společnosti. Randili spolu dlouhé čtyři roky, než se rozhodli pro svatbu, manželství ale nemělo dlouhého trvání a zhruba po třech letech se rozpadlo. Crawford tehdy přiznala, že byla pro svazek ještě nevyzrálá a chtěla jít svou vlastní cestou. Crawford, Hurley, Berry: Je jim 50+ a vypadají skvěle! Jak na to? 15 Některé hvězdné krásky jako by měly stroj času, který zastavil jejich…

1995: Brad Pitt Svým vyrýsovaným tělem a neodolatelným obličejem na sebe poprvé upozornil ve snímku Thelma a Louise, opravdu však zabodoval teprve v roce 1994 s filmy Legenda o vášni a Interview s upírem. Jeho jméno se skloňovalo ve všech pádech, k vidění byl na titulkách snad všech magazínů a jeho kariéra strmě stoupala. Nebylo snad role, které by se nezhostil s grácií, a tak do konce desetiletí stihl excelovat ještě v dalších filmových hitech jako Sedm, Klub rváčů, Sedm let v Tibetu, Mexičan, Seznamte se, Joe Black nebo 12 opic. Ať vypadal, jak vypadal, jeho charisma vše převálcovalo, a tak si svůj titul na přelomu tisíciletí vybojoval znovu a do nového milénia vstoupil jako dvojnásobný nejvíc sexy muž roku. Za dva roky mu bude šedesát, ale jako by vůbec nestárl. Trochu zašlou slávu mu vrátil film Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, za který si herec odnesl Oscara. Také jste si scénku na střeše, kde se v tomto filmu svlékne do půl těla, přehrávala hned několikrát? Brad Pitt: Začínal rolí obřího kuřete, dnes žije jen se svým psem 19 Hollywoodský herec Brad Pitt naposledy zazářil v posledním filmu…

1996: Denzel Washington Na svou dobu kontroverzní film Philadelphia obletěl roku 1995 celý svět. Tom Hanks za hlavní roli získal Oscara, jeho parťák Denzel Washington zase slávu, i když už byl držitelem Oscara za vedlejší roli ve filmu Glory. Třešničkou na dortu pro něj pak byl titul nejvíc sexy muže pro rok 1996. Další skvělé role na sebe nenechaly dlouho čekat, exceloval ve snímcích Sběratel kostí, Americký gangster nebo třeba Training Day, za nějž vyhrál dalšího Oscara. Titul nejvíc sexy muže roku podle časopisu People získal Washington ve svých jednačtyřiceti letech a stal se prvním Afroameričanem, který se tímto oceněním mohl pyšnit. Richard Gere: Sexy sedmdesátník je čerstvým otcem. Jak to zvládá? 19 4 Na svém kontě má řadu slavných filmů včetně romantického trháku…

1997: George Clooney Když v roce 1994 přišel do televizí seriál Pohotovost, všichni s napětím sledovali příběhy z nemocničního prostředí. Ženská populace pak zejména proto, že se v roli mladého pediatra a lamače ženských srdcí Douga Rossa objevil právě George Clooney. Tato role mu vynesla slávu i otevřela dveře do Hollywoodu. Za svou hereckou kariéru nasbíral řadu nominací na Oscara, žádnou však doposud neproměnil. Zářil v Dannyho parťácích i v romantice Lítám v tom, Zlatý glóbus získal za roli ve filmu Děti moje. Dlouhé roky žil životem zapřisáhlého starého mládence, než si jeho srdce získala libanonská právnička Amal, s níž má dvě děti. George Clooney slaví 60: Žil s čuníkem, přátelí se s princem a byl zatčen 20 Idol žen po celém světě, držitel Oscara i Zlatých globů, po dlouhá…

1998: Harrison Ford Han Solo v Hvězdných válkách, nebo raději sexy Indiana Jones v klobouku a s bičem? Obě tyto role vynesly Harrisonovi Fordovi obrovskou slávu, která gradovala právě v 90. letech. Není proto divu, že byl považován za sexy idola. Zahrál si jak v romantických filmech jako Hezké vstávání nebo Podnikavá dívka, tak i v detektivkách typu Podezření či Vysoká hra patriotů. Harrison Ford je přesně tím mužem, o kterém se dá říct, že zraje jako víno. I na prahu osmdesátky si zachovává svůj šarm, ačkoliv už není příliš herecky aktivní. Stará se o svůj ranč ve Wyomingu, bojuje za ochranu přírody a rád pilotuje letadlo. Harrison Ford slaví 77: Slavný Indiana Jones zachraňuje životy i v civilu! 15 6 Neříká se jen tak pro nic za nic, že čas neúprosně letí. Tuto…