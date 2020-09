Nejvtipnější porotci ze SuperStar: Které jejich hlášky si pamatujete dodnes?

Talentová pěvecká soutěž Česko(Slovensko) hledá SuperStar se od prvního ročníku stala velmi oblíbeným pořadem. Úderná hodnocení odborné poroty byla mnohokrát krutá, jindy vtipná a některé hlášky vešly do dějin. Vzpomínáte si na ně také?

Pavol Habera Pavol Habera je v talentové soutěži už od roku 2009 a je pověstný svým vytříbeným hodnocením. Na hlášky typu „tak jako je jisté, že neuvidím klokana v Tatrách, tak je mi jasné, že ty dál nepůjdeš", „myslíš si, že jsi SuperStar – já si myslím, že je to takový nápad jako namontovat zpětné zrcátko na letadlo, úplná blbost", „nevěděl jsem, jestli hypnotizuješ, nebo zpíváš, máš nulovou energii a v tom zůstaň, to má málokdo!" rozhodně žádný věrný divák nezapomene.

Ondřej Soukup Svými slovy mu leckdy konkuroval také Ondřej Soukup, český baskytarista a hudební skladatel, který byl v historicky prvním díle show označován za kata. Ze slov „to vypadá, jako bys zaklínala hada", „je to roztomilý, ale tak na dětskou besídku" či „když začneš zpívat, vypadá to, jako by tě kousla tarantule" poklesla čelist hned několika soutěžícím.

Gabriela Osvaldová V první řadě vedle Soukupa usedla také jeho tehdejší manželka Gabriela Osvaldová, herečka a vynikající textařka. Ta je svým smyslem pro humor a trefnými hláškami proslulá, proto jimi nešetřila ani během porotcování. Tato jedna její hláška mluví za všechny: „Bylo to výjimečné. Málokdy se totiž vidí, aby zpěvačka byla téměř při každém tónu úplně mimo."

Ewa Farna Přestože byla Ewa Farna v roce 2013 mezi porotci nováčkem, před soutěžícími si servítky také příliš nebrala a dávala velmi ostrá hodnocení. Nálepku nemilosrdné porotkyně si vysloužila za hlášky jako: „Ty jsi jak bambus. Vypadá to dobře, ale uvnitř je to prázdný." Nebo: „Na mě to působilo, jak by mi volal operátor. Takové to, když to zvedneš a říkáš: Už vás nikdy nechci slyšet."

Leoš Mareš Moderátor Leoš Mareš se v soutěži SuperStar vystřídal hned na dvou postech. Nejprve několik řad moderoval, a pak dokonce sám usedl za porotcovský stůl. Nutno přiznat, že díky tomu právě Leoš toho v SuperStar viděl asi úplně nejvíc. A ze soutěžících si dělal občas srandu rád. „Výborná volba – I Have Nothing! To je hymna nás všech, co jsme k 31. březnu zaplatili daně..." nebo „Přítel je zase tady? To máš dobrý. Třeba za Anetou Langerovou by přítel nikdy nepřišel!" byly Leošovy slavné hlášky.