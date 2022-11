Nelehké osudy Přátel: Rachel nemohla mít děti, Chandler málem zemřel

Co jste nevěděla o seriálu Přátelé? Podívejte se na video:

Seriálová Phoebe Lisa Kudrow to neměla po skončení natáčení sitcomu Přátelé jednoduché. Namísto bezstarostného utrácení tučného honoráře musela řešit soudní spor. Lisin první manažer se rozhodl požadovat deset procent z jejích výdělků. Tvrdil, že spolu měli ústní dohodu. V roce 2014 u soudu herečka prohrála a bývalému agentovi zaplatila 1,6 milionu dolarů, což je v přepočtu do naší měny kolem čtyřiceti milionů korun.

Joey měl deprese a syndrom vyhoření

V soukromí s optimistickým seriálovým Joeyem život zatočil. Jeho představiteli Mattovi LeBlancovi oproti seriálové postavě do smíchu nebylo. Po skončení Přátel se potýkal s depresemi a syndromem vyhoření. V roce 2006 se rozvedl krátce po narození dcery Mariny. Manželství trvalo pouhé tři roky. Matt měl údajně slabost pro alkohol a ženy. To mělo být i domnělým důvodem rozpadu jeho vztahu s manželkou. Co za ním bylo doopravdy, se však neví.

Neštěstí se bohužel dotklo i Mattovy rodiny. Jeho dceři lékaři diagnostikovali dysplazii, poruchu růstu a vývoje. Zdravotní stav Mariny se sice časem zlepšil, přesto to pro seriálového Joeyho bylo náročné. „Po celá léta jsem sotva opustil dům. Byl jsem vyhořelý. Nechtěl jsem nic plánovat, nikam chodit. Bylo to velmi temné období. Málem jsem se zhroutil,“ popsal Matt LeBlanc pro deník Daily Mirror. Teprve poté, co se podařilo Marininu nemoc zastavit, se umělec dokázal vrátit zpátky k běžnému životu.