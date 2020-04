Nemá chuť na sex: Proč se s vámi váš partner nechce milovat?

I když to vypadá, že muži mají na sex chuť pořád, není to vždycky pravda. I jim se občas nemusí chtít, pokud to ale trvá delší dobu, mohl by za tím být hlubší problém. Jaké mohou být důvody jeho nechutenství?

Strach ze selhání Pánové jsou na svůj „milostný nástroj" dost hákliví a sexuální selhání berou jako naprostou katastrofu. Stačí jedna nehoda a spustí se děsivý mechanismus. „Problémy se sexem jsem začal mít ve chvíli, kdy se mi dvakrát za sebou nepostavil tak, jak jsem byl zvyklý. Začal jsem se pozorovat a do každé akce šel s hrůzou. Jenže čím víc jsem se bál, tím větší to byla katastrofa," přiznává jednačtyřicetiletý Vladimír. Po necitlivé poznámce partnerky přestal mít chuť na sex úplně. Muži prostě potřebují i v sexu chlácholit, povzbuzovat a chválit i za to, že si svlékli trenýrky.

Manažerská nemoc Pánové, kteří mají hodně naloženo, nezvládají stres a makají čtrnáct hodin 2x denně, na sex prostě nemají kapacitu. V jejich diáři kolonka „milování s manželkou" prostě chybí. „Psychické stresy, nával povinností a obtížně zvládnutelných úkolů se vyskytují častěji u mladších mužů. Ne nadarmo je porucha erekce hlavním příznakem takzvané manažerské nemoci," říká sexuolog Radim Uzel. Tady se pánům nemůžeme divit. Ruku na srdce, když jste uhoněná po dni, kdy se nezastavíte ani na pět minut, v deset večer vám konečně usnou potomci a v jedenáct vám vypadne vařečka z ruky, těžko budete mít chuť hupnout do erotického prádla a začít dovádět.

Obyčejná lenost Někteří pánové jsou líní nejen na domácí práce nebo sport, ale dokonce i na sex. „Jedním z častých důvodů sexuální nechuti může také být jistá míra pohodlnosti, lenosti a neochoty investovat jak zdroje, tak svou energii do i krátkodobých vztahů. V tomto případě řeší muži situaci sledováním pornografie a masturbací. Tu můžou využít kdekoli, kdykoli a je časově i finančně nenáročná," prozrazuje Laura Janáčková. Pokud jste přišla na to, že tohle je důvod vašeho sexuálního nesouladu, máme pro vás jedinou radu. Od takového chlapa radši rychle pryč. Pokud není ochotný do vašeho vztahu investovat ani energii na sex, těžko se dočkáte něčeho zásadnějšího.

Děláte mu scény I vášniví muži, které normálně sex baví, na něj přestanou mít chuť, když jsou ve vztahu, kde to drhne. Jestliže se neustále hádáte, topíte se v kolotoči výčitek, slz a soubojů, těžko můžete čekat, že váš milý bude mít chuť předvádět sexuální výkony. I chlapy hádky vyčerpávají. Zvlášť když trvají moc dlouho. V tomhle případě je dobré začít problémy řešit, mluvit o tom, co vás oba trápí, a pokusit se krizi překonat. S dobrým pocitem ve vztahu přijde i touha.

Je nemocný Za poruchu erekce, která trápí téměř polovinu mužské populace, může spousta věcí – a jedna z nich jsou takzvané organické neboli cévní příčiny. Zjednodušeně se dá říct, že pánům (často ve vyšším věku) se jejich nástroj dostatečně neprokrví, takže pak nemůže fungovat. To často souvisí s cukrovkou, depresí, problémy s prostatou… „Častým důvodem k odmítání sexu může být některá sexuální dysfunkce a s ní spojená obava. Problémy v této oblasti by se měly vždy řešit konzultací u odborníka, protože mnohé řešitelné skutečně jsou," říká Laura Janáčková. Váš úkol je partnera pochopit, uklidnit a nenápadně ho dostat k lékaři. Šance na to, že po lécích a konzultaci s odborníkem se jemu i vám vrátí sexuální život do normálu, je totiž obrovská.

Nejste ta pravá Pokud má muž pocit, že je s vámi jen ze soucitu, kvůli dětem, majetku nebo síle zvyku, ale v hloubi duše je přesvědčený, že pro něho nejste ta pravá, nesvedete ho ani v tom nejkrajkovějším spodním prádle. Tedy jednou, dvakrát možná ano, ale dlouhodobě v něm vášeň neudržíte.

Má mindrák Deprese, komplexy méněcennosti, nechuť k vlastnímu tělu a strach ze života už dávno nepatří jen mezi ženské záležitosti. Psychické potíže se týkají i pánů, a pokud nemají rádi sami sebe, svoje tělo ani život, těžko si budou libovat v sexuálních divočinách. Naštěstí se dá většina těchto potíží řešit psychoterapií nebo konzultací s psychiatrem.