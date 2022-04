Nemáte kvůli jarní únavě sílu na sex? V těchto polohách ho hravě zvládnete!

Jste unavená tak, že nemáte sílu se v posteli ani překulit, ale přesto máte chuť na sex stejně jako váš partner? Není problém, svého pohodlí se kvůli tomu nemusíte vzdávat. Stačí se pohodlně uvelebit na bříšku a jen vystrčit zadeček, aby k vám měl partner snadnější přístup, o zbytek se postará on. Další výhodou této pozice je, že můžete snadno rukou dráždit klitoris.

Na zádech

Také na zádech pro vás nemusí být sex žádná námaha. Stačí se na posteli posunout na její okraj tak, abyste boky měla téměř mimo matraci, a nohy zvednout do výšky. Možná se vám to zdá náročné, ale nebojte. Partner si k vám v závislosti na výšce postele může buď přikleknout, nebo se k vám postaví. Pokud potřebujete vyrovnat výšku, stačí si pod zadeček vsunout polštář. Jakmile do vás váš milenec pronikne, můžete si nohy opřít o jeho ramena, čímž se zbavíte veškeré námahy a ještě budete mít prostor pro dráždění klitorisu rukou nebo vibrátorem.