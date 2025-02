Nemocnice na kraji města: Výměna Sovy, hádky na place i sláva v zahraničí

Pokračování 2 / 6

Slavná znělka málem nevznikla

Úvodní hudba k seriálu se nám hluboko vryla do paměti. Její autor Jan Klusák ale na spolupráci s režisérem Jaroslavem Dudkem nevzpomíná moc rád. Dostal se s ním totiž do střetu. Klusák v jednom rozhovoru přiznal, že režisér na jeho dílo dost nadával, a dokonce o znělce prohlásil, že je příšerná. Aby toho nebylo málo, tak ještě na poslední chvíli volal skladateli Svatoplukovi Havelkovi s prosbou, jestli mu k seriálu nesloží hudbu on. Ještěže si to Dudek nakonec rozmyslel.