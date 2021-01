Nemravně dobré menu: Zkuste recept na kuřecí Ondráš´Strips v těstíčku

Marinované, pořádně obalené v bramborákovém těstíčku a samozřejmě dozlatova smažené. To jsou originální stripsy podle Koko, na které se vám budou už teď sbíhat sliny. Celý postup najdete i na videu v úvodu článku.

Ingredience

Na marinádu:

150 ml podmáslí

1 velké vejce

lžíce granulované cibule

lžička drceného nebo mletého kmínu

pepř

3 stroužky česneku

sůl

+ 500 g na tenko nakrájených malých stripsů z kuřecích prsou

Těstíčko do zbývající marinády:

300 g najemno nastrouhaných bramborů

2 lžíce sušené majoránky

čerstvé oregano (možno vynechat)

5–6 lžic strouhanky (možná i více)

1 lžička prášku do pečiva

sůl

Na obalování a smažení:

hladká mouka

lžíce mleté papriky (uzená nebo sladká)

3 lžíce strouhanky z kukuřičných lupínků (možno vynechat)

olej na smažení

Postup

Nejprve si připravte marinádu na maso. Do podmáslí klepněte jedno vejce, hodně opepřete a přidejte další koření charakteristické pro bramborák: drcený kmín, sušenou cibuli, sušený nebo najemno nastrouhaný česnek. Vše osolte.

Kuřecí prsa nakrájejte na podélné nudličky, široké maximálně jeden centimetr. Nechte je pořádně vykoupat v marinádě a odpočívat aspoň dvě hodiny v lednici (a v marinádě samozřejmě).

Nastrouhejte brambory typu C a rychle je přes cedník zalijte marinádou z kuřete, aby nečernaly nebo nečervenaly. Maso odložte vedle do mísy. K bramborům s marinádou přidejte strouhanku, majoránku a prášek do pečiva. Vše osolte. Přidat můžete i bylinky, třeba oregano nebo majoránku. Do další misky si připravte trochu mouky s uzenou paprikou, ideálně také strouhanku z kukuřičných lupínků, čímž vyrobíte pojidlo, které bude držet jako lepidlo!

Do pánve vlijte oleje na dva centimetry výšky. Nudličky obalte v mouce, vykoupejte v těstíčku a šup s nimi na rozpálený olej. Smažte pozvolna a dozlatova a poté nechte odmastit na papírové utěrce. Konzumujte ihned a servírujte s haldou ubrousků! Celý postup najdete i na videu v úvodu článku.

