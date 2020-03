Nemůžete kvůli koronaviru vyrazit ven? 8 tipů na romantické rande doma!

Opatření zavedená kvůli šířícímu se koronaviru omezila život nás všech. I když možná máte pocit zoufalství, že nemůžete vyrazit s partnerem na rande nebo prostě jen tak ven, nezoufejte. I doma se dá zinscenovat romantická schůzka téměř se vším všudy!

Piknik v obýváku Počasí venku čím dál víc svědčí o právě přicházejícím jaru, a tak není divu, že nás to víc a víc táhne ven. Bohužel, kvůli karanténě nám to není příliš přáno, takže je na čase improvizovat. Mrzí vás, že s partnerem nemůžete vyrazit do přírody na piknik? Pak si ho udělejte doma! V obývacím pokoji roztáhněte deku, kterou obestavte veškerými květinami, jež doma máte. Sbalte piknikový koš, naplňte ho dobrotami a vínem či proseccem, na YouTube si nahlas pusťte zpěv ptáků, na televizi zase záběry přírody a užívejte si jeden druhého. Karanténa vás nemůže zastavit!

Wellness doma Chtěli jste si zajet na romantický wellness víkend do lázní, ale kvůli karanténě jste uvěznění doma? Nemusíte litovat, naopak. Wellness si můžete dopřát i v pohodlí svého domova. Připravte si voňavou bylinkovou koupel plnou pěny a ponořte se spolu do vany. Zapalte všude kolem svíčky, doneste prosecco a užívejte si pohodu. Po horké lázni si pak navzájem udělejte masáž celého těla, a pokud partner dovolí, můžete si vyrobit i domácí masku na obličej. Ve finále se dokonale uvolnění zabalte do měkoučkých županů a přituleni k sobě si při svíčkách vychutnejte romantický film. Tak co, chybělo vám spa?

Domácí kino Jste filmoví maniaci a štve vás, že nemůžete do kina, protože je kvůli karanténě zavřené? Není třeba zoufat. Jistě máte seznam filmů, které chcete vidět, ale stále jste se k nim nedostali. Nyní je ideální doba seznam oprášit a na snímky se podívat. Můžete si dokonce film promítnout na zeď, abyste si připadali opravdu jako v kině! V opačném případě si jistě vystačíte s televizní obrazovkou. Aby byl zážitek opravdu autentický, udělejte si k promítání popcorn a do kelímků nalijte Coca-Colu nebo cokoliv, co jste v kině zvyklí pít. Výhoda – nemusíte se dvacet minut koukat na otravné reklamy!

Společné vaření I když jsou restaurace zavřené, a fungují tak maximálně jako výdejna jídla přes okénko, nezoufejte. Jste-li gurmáni a rádi si zajdete na dobrou večeři, máte šanci si ji vyzkoušet sami v teple domova. Vyberte z nepřeberného množství receptů na internetu pochoutku, na kterou si už dlouho brousíte zuby, a pusťte se do práce. Výsledky svého snažení se pak pokuste naservírovat stejně, jako byste byli v zážitkové restauraci. Dobrou chuť!

Alkoholová exkurze Měli jste naplánovaný výlet za ochutnávkou vín nebo piv? Nebojte, nemusíte o to přijít. Až půjdete příště na nákup, nakupte několik piv nebo lahví vína, které vás zaujmou, k tomu trochu sýrů a uzenin, vyrobte si na počítači letáky s informacemi o konkrétních druzích. Nalijte si pivo nebo víno do skleniček po malých dávkách a vychutnávejte, jako byste byli na skutečné ochutnávce!

Koukněte se na koncert Jste oba milovníci hudby a ničí vás, že nemůžete vyrazit do klubu na koncert? Když trochu přimhouříte oči, můžete si ho dopřát i doma! Živé koncerty začala vysílat například Mall.TV, řada českých kapel dělá přímé přenosy koncertů ze svých zkušeben či domovů, a pokud přece jen nenajdete, co hledáte, je tu pořád YouTube, kde je nepřeberné množství záznamů koncertů českých i zahraničních kapel nebo DJů. Ustrojte se jak na párty, zhasněte světla v obýváku, nalijte si pivo do kelímků, ať je zážitek autentický, a odvažte se. Nebojte se skákat a zpívat s vaší oblíbenou kapelou, jako byste byli na opravdovém koncertě!

Snídaně v posteli Když už nemůžete mít snídani v trávě, užijte si ji v posteli! Obzvlášť jestli jste se předchozí večer na domácím koncertě trochu víc odvázali. Vajíčka na jakýkoliv způsob, ovoce, sladký koláč, dobrá káva a čerstvě vymačkaný džus s pár kapkami bublinek vám udělají hned hezčí ráno. Klidně si v posteli s partnerem zalenošte a bavte se tím, kdo najde v novinách nebo na internetu zajímavější zprávu, která se nebude týkat koronaviru. A nezapomeňte, pokud jste dělala snídani do postele vy, v nejbližších dnech je na řadě váš partner!