Nenápadní, ale nebezpeční: Tohle jsou nečekaní zabijáci vztahu. Znáte je?

Co ženy nejčastěji žene do zničujících vztahů? Podívejte se na rady odborníka ve videu:

Samozřejmě že úplně každý partnerský vztah zabíjí časté hádky, nevěra, lži, přemíra alkoholu, agresivní chování a třeba i obyčejný nedostatek času na toho druhého. Ale co takové zametání problémů pod koberec či absence blízkosti? Anebo zásadně negativní pohled na naprosto jakýkoliv problém, věc či událost? O těchto a dalších nenápadných „zabijácích“ se už tolik nemluví. A o to víc mohou být záludní.

Zatímco některé páry mívají v domácnosti komunikační „Itálii“, vše si hlasitě vyříkají naplno a hned, jiné dvojice z opačného emočního pólu ukládají každou neshodu a nesoulad „pod koberec“. Navenek mohou dokonce působit jako dokonalý pár, vždyť se přece nehádají. Jenže koberec se více a více vzdouvá, hora nedořešených problémů pod ním bez přestání roste, až jednoho dne vyplní celou místnost, celý prostor vztahu. Mnohdy to trvá roky, často i desetiletí nespokojenosti a narůstajícího dusna na obou stranách. Jediným řešením je začít o svých pocitech, problémech, potřebách a třeba i křivdách mluvit. A pozor rozhodně nemusí jít o komunikaci po italsku.

Všechno, všechno, všechno je špatně!

Partneři, kteří ve vztahu i kolem sebe vidí jen to špatné a negativní a neustále na to upozorňují, se časem stávají toxickými pro sebe navzájem i pro okolí, jež se jim obvykle začne vyhýbat. Těmto škarohlídům by pomohlo naučit se dívat na problémy z jiného úhlu. Vždyť sklenice nemusí být jen poloprázdná, ale může být i napůl plná. Jde o úhel pohledu. Tato optika v mnoha případech uleví nejen vztahu a partnerskému životu, ale i jednotlivci.