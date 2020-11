Nenávist v Hollywoodu: Kteří slavní herci si nemohou přijít na jméno a proč?

Sláva bývá pomíjivá a platí to i pro ty nejslavnější z…

Sitcom Sex ve městě se stal natolik oblíbeným a kultovním, že se dočkal nejen šesti sérií, ale hned dvou celovečerních pokračování, a dokonce se mluvilo o třetím. To je však v nedohlednu, jelikož dvě ze čtyř hlavních představitelek si nemohou přijít na jméno. A to právě Sarah Jessica Parker, která diváky celým seriálem provádí, a Kim Cattrall, jež hraje nejvýraznější postavu sitcomu, sexuchtivou Samanthu Jones. Důvodem jejich sváru byl fakt, že Sarah Jessica Parker brala za svoji roli v Sexu ve městě víc než její kolegyně, což jí Kim Cattrall dodnes nedokázala odpustit a svojí nesnášenlivostí se netají.

Sympatický herec a mladý zpěvák zůstali u klasiky, a tak za důvodem jejich sváru hledejte ženu. Údajně si začal Justin Bieber, který prý flirtoval s topmodelkou Mirandou Kerr, a to v době, kdy ještě byla manželkou Orlanda Blooma. Ten ale Bieberovi nezůstal nic dlužen a o něco později byl spatřen se zpěvačkou Selenou Gomez, s níž tehdy randil právě Bieber. Oba idolové žen a dívek si dodnes nemůžou přijít na jméno.

Herečky Julia Roberts a Nicole Kidman jsou bezesporu jedny z nejznámějších a nejkrásnějších zrzek Hollywoodu, jimž se jejich herecké kvality nedají upřít. Možná byste čekala, že spolu soupeří o role kvůli výrazným rusým vlasům, pravda je ale někde jinde. Představitelka legendární Pretty Woman Julia údajně nemůže své kolegyni Nicole přijít na jméno kvůli tomu, jak se australská kráska chová ke svým podřízeným. Julia Roberts ji kritizovala za to, že je k lidem odměřená a nepříjemná, což prý od ní není hezké.

Tato herecká dvojice si v roce 1979 společně zahrála ve filmu Kramerová versus Kramer. Přestože oba za svou roli získali Oscara, do oka si nepadli. Hoffman během natáčení prožíval bolestný rozvod a soud o opatrovnictví dětí a svou zlost si vylíval právě na své herecké kolegyni. Ta si nic nenechala líbit a několikrát vznikla velmi nepříjemný hádka.

Bruce Willis a Sylvester Stallone

Oba herci mají coby hrdinové akčních filmů v Hollywoodu už dlouhá léta vybudované dobré jméno. Do kontaktu spolu přišli během natáčení snímku Postradatelní, který režíroval sám Sylvester Stallone, a to byl právě kámen úrazu. Představitel boxera Rockyho totiž nebyl spokojen s hereckými výkony Bruce Willise a o to víc ho zarazilo, když holohlavý herec požadoval ještě vyšší honorář. Stallone se k situaci dokonce vyjádřil i na sociálních sítích, kde napsal: „Lakomý a líný. Jednoduchá kombinace, která vede k profesnímu selhání.“