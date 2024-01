Klitoris v akci. Jak co nejrychleji dosáhnout orgasmu, když spěcháte?

Klitoris v akci

Klasický sex s penetrací je sice skvělý a vzrušivý, faktem ale je, že většina žen během něho není schopná docílit orgasmu, a už rozhodně ne rychle. Proto do akce pozvěte také svůj klitoris. Stačí, abyste s partnerem zvolili polohu „na koníčka“ a vy se koleny posunula trochu níž tak, aby při pohybu docházelo ke tření klitorisu o partnerův podbřišek. Orgasmus na sebe nenechá dlouho čekat!

Zenové myšlení

Máte obavy, že docílení vašeho orgasmu trvá až moc dlouho? Takže je jasné, že bude trvat ještě o to déle. Strach z toho, že nevyvrcholíte, je stejný jako strach, že v noci neusnete – k ničemu to nevede. Přestaňte proto brát orgasmus jako jediný cíl vašeho milování a soustřeďte se na všechny jeho příjemné momenty. Vaší hlavě se uleví a cesta k orgasmu bude o to snazší.

Ještě nejste v náladě, ale chtěla byste

Pokud se s partnerem toužíte pomilovat, ale máte zrovna na sex málo času, takže dlouhá předehra není na místě, nezoufejte a nejděte do postele s tím, že tentokrát orgasmu nedocílíte. Naopak, začněte s předehrou sama už ve sprše. Stačí si zamířit proud vody na klitoris, trochu si pohrát a pořádně se vydráždit. Pro vašeho partnera pak bude snazší vás přivést k orgasmu, obzvlášť pokud bude při milování s drážděním klitorisu pokračovat.

Neztrácejte ho!

Znáte také ten pocit, kdy cítíte, že se blížíte k orgasmu, každou chvilku očekáváte, že přijde, a pak je ten okamžik najednou pryč? Pak určitě víte, jak se v tento moment snažíte zadržet dech a propnout tělo v touze, aby se konečně zadařilo. Místo toho ale zkuste opak. Nechte své tělo ochabnout a vydechněte, poté chvíli zhluboka dýchejte, než budete znovu pokračovat. Uvidíte, že tento způsob vás k orgasmu přivede snáze.

Pusťte si k milování doprovod

Ne na každého tento způsob zabírá, ale pokud ve vašem vztahu není porno tabu a občas ho s partnerem sledujete, zkuste si ho pustit přímo k akci. Vzrušení během milování bude posílené o další vjem, který může pomoci k rychlejšímu vyvrcholení. Pokud se na to necítíte, stačí popustit uzdu fantazii a při sexu si představovat to, co vás nejvíc vzrušuje. Ať už je to situace, nebo jiný muž, váš partner vám do hlavy neuvidí!