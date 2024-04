Není jedno, kdy jste se narodili! Hodina narození určí povahu i vlastnosti

Není jedno, jestli jste se narodila ráno, odpoledne, nebo večer. Hodina narození má totiž vliv na vaši povahu a vlastnosti stejně jako den a místo, kde jste se poprvé nadechly na tomto světě. Je to základ, s nímž přicházíte do života. Při charakteristikách jednotlivých hodin se podívejte také na hodinu předcházející a následující vaší hodině narození, zvlášť pokud jste se narodily v „celou hodinu“. Energie jednotlivých hodin totiž volně přechází jedna do druhé.



00–01 Rychle se rozhodujete, nicméně i když máte dobrý postřeh, ráda máte věci pod kontrolou. Jste aktivní člověk, ovšem malinko zahleděný do sebe. Bylo by dobré dát ostatním prostor a vyslechnout i jejich názory. Pokud se stanete šéfem, nepočítejte moc s podporou svých podřízených. Člověk narozený od půlnoci do jedné ráno je také velmi rád v centru pozornosti.

Pokračování 2 / 24 01–02 Osoby narozené mezi jednou a druhou ráno jsou zvídavé i zvědavé, neúnavně budou shánět informace. Vášeň pro drby a neustálý dohled nad blízkými lidmi dělá život takového člověka těžší, než by mohl být. Může za to Merkur, který od půlnoci až do dvou ráno vládne všem zrozencům. Jak se tomu vyhnout? Uvědomte si to a začněte používat svůj smysl pro humor. To z vás udělá miláčka kolektivu a vy budete moct být v centru pozornosti, což tak milujete.

Pokračování 3 / 24 02–03 Mezi druhou a čtvrtou ranní vládne Venuše a rodí se tu nejčastěji workoholici a pilné včeličky, které pracují až do úmoru. Když se takovým lidem slíbí odměna, budou hory přenášet. Bohužel je tu také trošku snaha utrácet, takže si dejte pozor na finance.

Pokračování 4 / 24 03–04 Lidé narození v tuto hodinu mají schopnost dosáhnout cílů, které si předsevzali, a to nejen v práci, ale i v lásce. Nikdy si nenechají ujít svou šanci. Jediné, co vás může ve vztazích trochu brzdit, je přílišná touha druhého člověka vlastnit. Dejte si na to pozor.

Pokračování 5 / 24 04–05 Povahu vás, kteří jste se narodili v tuto hodinu, ovládá akční Mars. I vy máte tendenci zaujmout vedoucí pozici. Pokud se tak stane, dejte si pozor, vaše příkazy podřízeným mohou být příliš kategorické a strohé až militantní. Děti bývají svobodomyslné a nezávislé, pokud je budete chtít omezovat, se zlou se potážete. Vůbec nevadí, když s takovými lidmi budete jednat na rovinu.

Pokračování 6 / 24 05–06 Člověk narozený mezi pátou a šestou ranní nikdy nebude pyšný nebo arogantní a nebude se chlubit vlastními úspěchy. Je samostatný, někdy až moc, a tak by tihle lidé nikdy neměli odmítat něčí upřímnou pomoc nebo podporu.

Pokračování 7 / 24 06–07 V šest ráno začíná vládnout Neptun, planeta snů, iluzí. Lidi, kteří se narodili v tuto dobu, jsou citliví a lehce zranitelní. A aby se vyhnuli dalším zraněním, raději zůstávají sami ve svém vnitřním světě, který je před vnějšími zásahy chrání. Realita je podle nich tvrdá. Mají ovšem obrovský dar intuice, a pokud ji dokážou rozvinout, mohou dosáhnout hodně ve všech záležitostech, které se týkají mystiky, předpovídání budoucnosti a vhledů do minulosti. Lpí sice na svém osobním životě, ale jsou ochotni se obětovat v zájmu velkých myšlenek pro druhé tak, až občas zapomenou na to, že chtěli také založit vlastní rodinu. Právě tyhle oběti často zrozence v těchto časných ranních hodinách nejvíc poškozují.

Pokračování 8 / 24 07–08 Tahle ranní ptáčata mají smysl pro pořádek a řád. Jejich věci mají své místo, bohužel logiku jejich umístění ostatní občas nejsou schopni pochopit. Lidé narození v tuto dobu jsou cílevědomí a pracují na tom, aby si své touhy co nejdřív splnili a uvedli do reality.

Pokračování 9 / 24 08–09 V tuto hodinu se rodí mimořádně okouzlující lidé, kterým často svěřujeme své nejdivočejší myšlenky a nejniternější tajemství. Jejich charakteristické rysy jsou lidskost, humanismus, nedostatek předsudků, odmítání konvencí. Nikdy jich ve společnosti nebude dost, protože právě zrozenci Uranu, který vládne osmé až desáté hodině, se budou věnovat všemu, co bude schopno chránit slabé a znevýhodněné.

Pokračování 10 / 24 09–10 Upřímnost se těmto lidem někdy nevyplácí a kvůli tomu vznikají nepříjemné situace. Lidé se pak mají tendenci zaseknout a jen neradi ustupují ze svých pozic. Neměli by zapomínat přiznat zásluhy i ostatním lidem.

Pokračování 11 / 24 10–11 Saturn dává ambicím lidí narozených od deseti hodin dopoledne přehnané rozměry, ale také železnou disciplínu a pevné životní zásady a principy, kterými se řídí. Nečekejte od nich žádné spontánní činy. Zrozenci Saturnu mohou dosáhnout značných úspěchů v politice, jednají převážně na rovinu. Pokud se někdo bude plést do jejich záležitostí nebo jim bude narušovat jejich plány, se zlou se potáže – takoví lidé ho okamžitě sestřelí. I když si někdy nasadí beránčí roucho, nikdy jim nevěřte, ve skutečnosti jsou to draví vlci.

Pokračování 12 / 24 11–12 Vznětliví, ale zároveň citliví lidé se rodí před polednem. Potřebují mít jistotu bezpečného zázemí, které nebude nikdy daleko. Se změnami si na ně nepřijdete, nemají je rádi. Doma se cítí dobře, v cizím prostředí ztrácejí orientaci a panikaří.

Pokračování 13 / 24 12–13 Lidem narozeným od 12 do 14 hodin vládne šťastná planeta Jupiter. Nemohou žít bez nových zkušeností. Ty k životu potřebují stejně jako vzduch. Často si za partnery berou cizince, což jim většinou obrátí naruby celý život. Jupiterova dynamická povaha prochází životem poměrně snadno, i když tito lidé někdy trpí nedostatkem sebekázně. Nemohou také vystát, když někdo tlačí na pilu. Vždycky je upozorněte, když je příležitost se s někým setkat a také na všechny novinky. Budou moc rádi.

Pokračování 14 / 24 13–14 Tihle lidé potřebují vidět smysl toho, co dělají, a vůbec jim nevadí, když pravidla nastaví někdo jiný než oni. Měli by se snažit být spravedlivější a občas se upřímně omluvit. Lidé jsou rádi v jejich blízkosti. Ať je to, jaké chce, se zrozenci mezi 13. a 14. hodinou je to mnohem lepší než bez nich.

Pokračování 15 / 24 14–15 Zrozenci Pluta okolo sebe šíří neklid. Jsou to komplikované povahy, které musí překonávat těžké životní překážky. Pokud mají dlouhodobé problémy, hroutí se, často se zlomí a připraví sami sebe o víru, že všechno může dobře dopadnout. Jejich vnitřní stav, to je jakési celoživotní vnitřní sportovní utkání. Nicméně mají silnou vůli, silnou a vášnivou povahu. Je lepší nastavit jim realistické cíle a ukázat jim k nim cestu než je hodit do vody, aby se naučili plavat jen proto, že oni sami jakýmkoli nebezpečím pohrdají.

Pokračování 16 / 24 15–16 Ctižádostiví lidé, kteří riskují a snadno se nechají strhnout většinou. Často přicházejí o peníze, protože si nebezpečí jejich ztráty uvědomí moc pozdě. Potřebují k životu harmonii a rovnováhu, která uklidňuje a harmonizuje jejich rozporuplnou a komplikovanou povahu. Když už mají někoho rádi, jsou schopni zachovat mu přízeň dlouhé roky, jejich city jsou stálé.

Pokračování 17 / 24 16–17 Venuše, planeta lásky a manželství, dává lidem, kteří se narodili mezi čtvrtou a pátou odpolední, touhu najít svou ideální druhou polovičku a spojit se s ní v legálním manželském svazku. Stručně řečeno, tito lidé jsou buď hodně osamělí, nebo poněkolikáté rozvedení. Neustálá až obsedantní potřeba lásky často přeroste ve strach, že ten, s kterým už jste se zasnoubila, není ten pravý. Není to jednoduché, a často tak člověk dojde k mnoha bolestným zkušenostem. Nicméně Venuše vám k tomu všemu poskytla do vínku ještě možnost obrousit rohy při komunikaci, přirozený takt, empatii a schopnost velice splavné běžné komunikace. A to není málo, co říkáte?

Pokračování 18 / 24 17–18 Upřímné a nezáludné typy s pevnými zásadami, které neuznávají stereotypy a konvenční pravidla. Pořád se snaží něco vylepšovat. Vynalézaví a šikovní lidé, pro něž není motorem k vysokému pracovnímu nasazení plat, ale radost z tvoření.

Pokračování 19 / 24 18–19 Merkur, planeta myšlení, se promítl do povahy všech, kteří se narodili od šesti do osmi večer. Budou ale trochu jiní než lidé, kteří se narodili pod vládou stejné planety brzy ráno. Tito lidé budou velmi vytrvalí. V průběhu života budou muset často najít tu správnou cestu ze slepých uliček a beznadějných situací. Nikdy se nevzdají, tedy když neztratí duchapřítomnost.

Pokračování 20 / 24 19–20 Touha jít do extrému není příliš pohodlná pro partnery lidí narozených od sedmi do osmi večer. Mají totiž tendenci přistupovat s velkou oddaností až fanatismem ke všemu, co je baví, ať je to náboženství, strava, nebo nějaký koníček. Ke všemu by měli přistupovat rozumně s velkou dávkou zdravého skepticismu. Také by se neměli nechat tolik využívat od přátel a kolegů, kteří takové lidi rádi zneužívají pro vlastní sobecké cíle.

Pokračování 21 / 24 20–21 Slunce svými paprsky vneslo do života lidí narozených od osmé večerní punc romantiky. Bez ní prostě nemohou žít. Milostná dobrodružství jsou smyslem jejich života. Nesnášejí tupou každodenní rutinu a práci, raději žijí v příjemně nekonečných změnách, které jim přinášejí potěšení. Lesk je baví, inspiruje, budou se chtít předvádět na jevišti života nebo před televizními kamerami. Líbit se jim bude i jakákoli veřejná profese. Budou se tu cítit jako ryby ve vodě, protože k nim budou směřovat pohledy okolí.

Pokračování 22 / 24 21–22 Tihle lidé většinou se svou slunnou povahou vyjdou s každým, děti a zvířata nevyjímaje. Jsou také obvykle všude vítaní. Jsou tvořiví, cílevědomí a svědomití. Jejich přednost je schopnost vč

Pokračování 23 / 24 22–23 Přicházíme do hodin, kdy vládne luna, Měsíc. Ti, kteří se narodili v tuto dobu, budou vitální, rádi budou dumat nad filozofickými otázkami, ale nikdy se nebudou cítit úplně spokojení. I když navenek budou vypadat klidně, uvnitř vždycky šplouchají velké emocionální vlny. Občas od nich můžete čekat velký výbuch emocí, a to hlavně ve chvílích, když někdo napadne jejich duchovní svět. Jaká kočka se k vám hodí podle znamení? K Váhám Tuxedo, k Panně Sphynx

Pokračování 24 / 24 23–24 Lidé narození hodinu před půlnocí touží po vnitřním míru, jejich kariéra stoupá pomalu, ale jistě. Skoro pravidlem je, že dosáhnou úspěchu nejdříve ve čtyřiceti letech nebo až později. V osobním životě mají ale víc štěstí, s partnerem mají tito lidé silné emocionální spojení a jejich manželství je většinou stabilní a šťastné. Která znamení by spolu neměla chodit, a už vůbec ne žít? Těmto to nebude fungovat!