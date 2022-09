Neodolatelný šarm zvěrokruhu: Ženy v těchto 6 znameních vás ihned okouzlí

Štír

Štírky patří mezi jedno z nejpřitažlivějších znamení horoskopu především díky své tajemnosti a záhadnosti. Muži nikdy nevědí, co přesně od nich mohou čekat. Právě to dělá Štírky pro muže, kteří partnerku rádi dobývají, neodolatelné. Štírky jsou zároveň také bystré a inteligentní. Dokážou být vášnivé a jsou i dost charismatické. Ženy ve znamení Štíra se navíc moc nezajímají o to, zda se svému okolí zamlouvají. Jsou si vědomé svých hodnot i kvalit a vědí přesně, kým jsou. Sebevědomí jim tak rozhodně nechybí a to se na nich ostatním zdá přitažlivé. Mají v povaze být hodně cílevědomé a intenzivní ve všem co dělají, což jejich okolí motivuje.

