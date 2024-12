Nepečené cukroví zvládnete jedna dvě: Recepty, které vás zachrání

Čokodortíčky s lentilkami

12–15 kousků – příprava: 20 minut + tuhnutí

2 hrnky pekanových ořechů

¼ hrnku kakaa

2 lžíce javorového sirupu

POLEVA:

80 g hořké čokolády 70%

30 g smetany ke šlehání

20 g másla

hrst lentilek

Ořechy rozmixujte a smíchejte s kakaem a javorovým sirupem. Vypracujte těsto, dejte do hranaté formy vyložené fólií a nechte ztuhnout v ledničce. Hořkou čokoládu rozpusťte ve vodní lázni a vmíchejte do ní trochu smetany a kousek másla. Vzniklou polevou potírejte dortíčky (nakrájené tyčinky) ze všech stran. Posypte lentilkami.

Na videu najdete recept na rumové kuličky:

Kuličky ze zbytků cukroví

asi 20 kousků – příprava: 20 minut + tuhnutí

100 g rozlámaného cukroví

100 g ořechů a sušeného ovoce

2–3 lžíce kakaa

50 g moučkového cukru

5 cl amaretta

60 g zbylého krému (nebo másla)

kokos a čokoládové hoblinky na obalení

Máte přebytky z pečení cukroví? Zpracujte je všechny! Smíchejte rozlámané cukroví, nasekané ořechy a ovoce, kakao a moučkový cukr. Zalijte amarettem a nechte chvíli odstát. Nakonec vmíchejte zbylý krém z plnění cukroví nebo kousek měkkého másla. Uložte na 20 minut do ledničky. Rukama tvořte kuličky a obalujte je ve směsi kokosu a čokoládových hoblinek.

Vánoční minišarlotky

4 porce – příprava: 45 minut + tuhnutí

6 plátků želatiny

1 čokoládový pudink

500 ml plnotučného mléka

2 vejce

100 g mletých mandlí

2 lžíce griotky

2 lžičky instantní kávy

120 g krupicového cukru

1 vanilkový cukr

100 g hořké čokolády

400 ml smetany ke šlehání 33%

1 balíček cukrářských piškotů

Plátky želatiny dejte nabobtnat do studené vody. Pudink rozmíchejte v asi třetině mléka a zašlehejte do něj i žloutky. Za stálého míchání přiveďte k mírnému varu a asi 2 minuty vařte. Odstavte z plotny, vmíchejte mleté mandle, griotku, namočenou želatinu a instantní kávu. Zbytek mléka přiveďte k varu a rozpusťte v něm oba cukry a čokoládu. Vmíchejte k pudinkové směsi a nechte vychladnout. Nakonec opatrně přidejte našlehanou smetanu. Kulaté formičky vyložte seříznutými piškoty a doprostřed nalijte zchladlou směs. Nechte ztuhnout v ledničce. Minišarlotky podávejte ozdobně převázané stužkou.

Žebrácké knoflíčky

15–20 kousků – příprava: 30 minut + tuhnutí

100 g hořké čokolády 50%

různé druhy ořechů a sušeného ovoce

mořská sůl

Připravte si kuchyňský teploměr a pusťte se do temperování čokolády. To využijete i při výrobě pralinek – jedině temperovaná čokoláda je totiž lesklá a netvoří se na ní našedlé skvrny jako na té „jen“ rozpuštěné. Pracovní desku podchlaďte ledem. Čokoládu rozpusťte v páře a ohřívejte, dokud nedosáhne teploty 45 °C. Pak dvě třetiny nalijte na studenou plochu a špachtlí promíchejte, až bude mít čokoláda 27 °C. Pak ji vmíchejte zpět ke zbylé třetině – výsledná teplota by měla být 32 °C. Z takto vytemperované čokolády tvořte na pečicím papíře kolečka, zamáčkněte do nich nasekané ořechy a kousky sušeného ovoce, případně trochu mořské soli. Nechte ztuhnout.

Čokoládová lízátka s pistáciemi

15–20 kousků – příprava: 30 minut + tuhnutí

35 g smetany ke šlehání

50 g másla

1 lžíce krupicového cukru

100 g hořké čokolády 70%

1 lžíce růžové vody

50 g nesolených pistácií

50 g lískových oříšků

Smetanu zahřejte v kastrůlku a rozpusťte v ní máslo a cukr. Zalijte jí nalámanou čokoládu, nechte odstát, aby se rozpustila, a metličkou vyšlehejte tuhý krém. Vmíchejte růžovou vodu. Nalijte do misky a nechte ztuhnout v ledničce – ideálně přes noc. Hmotu vyndejte z ledničky a nechte trochu povolit. Pistácie a oříšky nasekejte najemno. Rukama tvořte kuličky, obalte je v oříškové drti a napíchněte na lízátkové tyčky (nebo ozdobné špejle). Skladujte v ledničce.

Sušenkové kostky s kokosem

15–20 kousků – příprava: 35 minut + tuhnutí

150 g máslových sušenek

100 g strouhaného kokosu

100 g sušeného mléka

1 plechovka Salka

200 g mléčné čokolády

50 g mandlí

moučkový cukr

Máslové sušenky nadrťte skoro na prach. Smíchejte je s kokosem, sušeným mlékem a Salkem a vypracujte tuhé těsto. Podle potřeby přidejte ještě kokos nebo sušenky. Formu vyložte potravinovou fólií, do ní rozetřete těsto do výšky asi 1 cm. Nechte ztuhnout v ledničce, ideálně přes noc. Čokoládu rozpusťte. Ztuhlé těsto nakrájejte na kostky, máčejte je v čokoládě, poprašte mletými mandlemi a moučkovým cukrem a nechte ztuhnout na mřížce.

Náš TIP: Místo klasického Salka použijte karamelizované. Stejně tak můžete máslové sušenky vyměnit za skořicové, karamelové nebo ovesné. Použít můžete i rozlámané cukroví!

Nepečené dobroty na poslední chvíli

Čokoládovo-karamelové řezy

12–16 kousků – příprava: 20 minut + tuhnutí

75 g rozinek

100 g mléčné čokolády

200 g hořké čokolády

90 g másla

150 g třtinového sirupu nebo medu

125 g karamelek

125 g loupaných lískových oříšků

100 g loupaných mandlí

70 g pekanových ořechů

Formu o rozměrech 20 x 20 cm vyložte potravinovou fólií. Rozinky zalijte horkou vodou. Obě čokolády rozpusťte ve vodní lázni a vmíchejte k nim máslo a třtinový sirup (ten seženete v obchodech s britskými potravinami, říká se mu také golden syrup – oproti medu má tu výhodu, že tolik neztuhne a neztvrdne). Do čokolády vmíchejte nasekané karamelky, ořechy a scezené rozinky. Nalijte do formy, uhlaďte a nechte ztuhnout – hodinu až dvě. Krájejte na kostičky.

