VĚRA (43): Jak jsem zažila neplánovanou výměnu manželek

Když mě můj manžel před patnácti lety požádal o ruku, neváhala jsem ani chvilku. Rozuměli jsme si a vše bylo, jak má být. Po svatbě se nám narodila dcera, tak jsme se rozhodli, že si koupíme byt na sídlišti v Praze. Když byly dcerce tři roky, začala chodit do školky, kterou jsme měli hned pod barákem. Po chvíli si našla nejlepší kamarádku Majdalenku. Holky si spolu hrály na hřišti a navštěvovaly se.

Netrvalo dlouho a s rodiči malé Majdalenky jsme se spřátelili. Radim s Kristýnou bydleli jen ulici od nás a my s manželem jsme byli strašně rádi, že máme takové parťáky. Jezdili jsme společně na výlety a postupně jsme pořádali společné dovolené. Holky byly rády, že můžou být všude spolu.

Různě jsme se střídali při hlídání děvčat a trávili spolu čas podle toho, jak kdo mohl. Jednou večer jsme byly s dcerkou u Majdalenky na návštěvě. Můj manžel měl noční a Kristýna byla služebně pryč, takže jsme s Radimem hlídali holky spolu.

Nebylo to nic neobvyklého. My se s Radimem skvěle bavili v obýváku se skleničkou vína. Smáli jsme se, povídali si o vztazích a o lásce, až jsme se po druhé láhvi červeného dostali k tématu sex. Výsledek? Neuběhlo ani půl hodiny a začali jsme se líbat. Bylo to, jako by mi v hlavě vybuchla bomba.

Příštích pár dní jsem si prošla psychickým peklem. Měla jsem výčitky svědomí kvůli manželovi, našemu přátelství a především kvůli dceři. Až po pěti dnech mi Radim napsal stručnou zprávu, jak se mám. Zbaběle jsem ji ignorovala.

Za dva měsíce jsme naplánovali další návštěvu a opět došlo na to, že jsme s Radimem skončili v obýváku sami. Dál jsme nepřemýšleli. Mezi námi byla čistá chemie. Vrhli jsme se na sebe jako puberťáci. Výčitky svědomí se tentokrát téměř nedostavily. Postupem času jsme se vídali čím dál tím častěji i tajně.

Celý život jsem si myslela, že je mé manželství naplněné. Neměla jsem důvod myslet si opak. Až s Radimem jsem ale pochopila, co je to opravdová láska. Nedalo se tomu bránit. Byla jsem šťastnější než kdy dřív. Bylo načase jít s pravdou ven. Manžel naštvaně odešel a Kristýna se rozplakala. V tu ránu jsme byli za nejhorší bytosti na světě.

S Radimem jsme s tím počítali a ani se nijak nebránili. Byli jsme připraveni přijmout všechny následky. Když se však manžel po chvíli vrátil a Kristýna si utřela slzy, oznámili nám, že se spolu také tajně scházejí a že to mezi nimi trvá už přes dva roky.

Sice nás jejich sdělení zaskočilo a nechápali jsme, proč tedy musela proběhnout ta scéna, ale nakonec vlastně všechno dobře dopadlo. Trvalo to tedy pár měsíců, než jsme si všichni na novou situaci zvykli, ale teď už fungujeme téměř jak za starých časů.