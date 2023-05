Neřesti podle zvěrokruhu: Přejídání, sobeckost a smilstvo. Jaký jste případ?

Co vás v lásce čeká v roce 2023? Podívejte se na video:

Berani jsou horké hlavy, neumějí se moc podřizovat a chtějí, aby bylo vždy po jejich, a to často vede akorát ke konfliktům. Kromě toho jsou velmi netrpěliví, takže občas jednají příliš zbrkle. Spoléhají se na svou fyzickou zdatnost a musejí být vždycky první. Jakmile jsou druzí, propadají depkám.

Býci se orientují na výkon a někdy to s pracovitostí přehánějí. Když jim dojdou síly, dohánějí to za jakoukoliv cenu. Přejídají se a slabší povahy sahají i po návykových látkách. Aby toho nebylo málo, jsou také pěkně lakomí a nepodělí se. Všechno si nechají jen pro sebe.

Raci jsou velmi citliví na kritiku. Když jim řeknete něco, co se jim nelíbí, začnou se chovat jako malé děti. Dělají ze sebe věčnou oběť, které všichni okolo jen ubližují. Také podléhají závislosti na svých blízkých. Buď se upínají na rodiče, nebo na své partnery, kteří jim musejí být absolutně oddaní.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – perfekcionismus

Jsou to přehnaní perfekcionisté a vše mají naplánováno a promyšleno dlouho dopředu. Zvlášť ženy to s dokonalostí někdy přehánějí. Potřebují být za každých okolností krásné, svůdné, vtipné, chytré… Některé se nesmíří s prvními známkami stárnutí a pak to snadno přeženou s botoxem a plastikami.