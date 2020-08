Nesmíte brát hormonální antikoncepci? Zkuste nitroděložní tělísko. Co byste měla vědět?

Možná nechcete užívat hormony, protože je to přece jen zásah do chemického prostředí těla. Anebo je prostě užívat nesmíte ze zdravotních důvodů, například protože máte vyšší srážlivost krve nebo vám hrozí kardiovaskulárním onemocnění či máte vysoký tlak. Jednou z nejspolehlivějších metod nehormonální antikoncepce je nitroděložní tělísko. Co vše byste o něm měla vědět?

Objevuje se špinění

Bezprostředně po zavedení nehormonálního tělíska může žena několik cyklů nepravidelně špinit nebo slabě krvácet. Je to běžné a po pár měsících by se cyklus měl opět ustálit do původní podoby před zavedením tělíska. „Intenzita krvácení ale může být silnější. Na tuto informaci by měla být žena vždy lékařem upozorněna,“ říká MUDr. Radka Gregorová.