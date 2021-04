Nesmrtelní Homolkovi: Kolik se vypilo šampaňského i jak natáčení uškodila cenzura

Josef Šebánek, který v trilogii ztvárnil dědu Homolku, neměl žádné předchozí herecké zkušenosti a byl velmi nervózní ze skutečnosti, že by si měl zahrát vedle takových jmen, jako byli zkušení herci František Husák a Helena Růžičková. Režisér Jaroslav Papoušek ho musel dlouho přemlouvat, než Šebánek souhlasil. Nakonec nelitoval, herci ho vzali za svého a chovali se k němu báječně, on jim to s díky vracel. „V každé volné chvíli nás bavil tak, že jsme všichni řvali smíchy,“ zavzpomínala Heduš, tedy Helena Růžičková.

Šampaňské teklo proudem

Helena Růžičková k natáčení Homolky a Tobolky uvedla: „Když jsme ve Špindlerově mlýně točili třetí díl, vsadila jsem se s kameramanem Miroslavem Ondříčkem o bednu šampaňského, že mě Jirka Hrzán v náručí přenese přes celý parket. Když se to dozvěděli ostatní, chtěli se do sázky zapojit. Samozřejmě všichni viděli snadný přivýdělek, mysleli si, že se mu to nemůže povést. My to ale s Jirkou měli vyzkoušené, takže mě v pohodě přenesl tam a ještě nazpátek. A šampáňo pak teklo proudem. Dokonce tak, že se pak objevilo v Rudém právu, že se herci po natáčení koupali v šampaňském. Tak to ale nebylo, my jsme se v tom nekoupali, my jsme to všechno vypili.“