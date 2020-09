Nesmrtelný Pan Tau: Otto Šimánek roli kouzelného pána s buřinkou nesnášel

Původně měl být elektromontér a divadlo hrál jen jako ochotník. Na pár měsíců se z něj dokonce stal kočovný herec, to když jezdil s Divadlem pod Plachtou Jindřicha Plachty. Hrál i v divadle ve Zlíně, v Ostravě a na konci padesátých let v Městských divadlech pražských. Jednou z jeho velký rolí je postava klauna v dramatizaci Kožíkova románu Největší z pierotů, kde poprvé uplatnil svůj pantomimický talent, který pak tak skvěle zúročil v roli pana Tau. Pantomimu ostatně vyučoval na Pražské konzervatoři a DAMU, kde mezi jeho žáky patřil mimo jiné i herec Petr Čepek.

Je to už dlouhých čtyřicet let, co se natáčel jeden z kultovních…

Pro film ho objevil režisér Václav Vorlíček, který ho coby asistent prosadil do filmu Černá sobota. „Hledalo se obsazení a podle fotografií jsme došli až k panu Šimánkovi,“ vzpomíná režisér. „Film propadl, ale on se osvědčil,“ vzpomíná režisér. V postavě pana Tau se pak podle kolegů Šimánek našel, prý i v soukromí byl trochu kouzelným pánem, který se dokáže vcítit do dětské duše. Ve filmu se objevoval hlavně v komediálních rolích, například: Zítra vstanu a opařím se čajem, Baron Prášil, Tři chlapi v chalupě, Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky a Pane, vy jste vdova!.

Dvakrát – a dost!

Oženil se hned dvakrát. Jeho první ženou byla Hermína Jarešová, poznal se s ní v Gottwaldově. Právě v tomhle manželství se mu narodila dcera Alexandra, která pak s otcem dlouho nemluvila. Hermína zemřela na rakovinu a Šimánek se v roce 1972 podruhé oženil s kostýmní výtvarnicí Ludmilou Muchovou.

O své zdraví se nikdy nestaral a také se mu to téměř nevyplatilo. Dvakrát přežil svou smrt (nejdřív šlo o oboustranný infarkt, podruhé o mozkovou mrtvici), nakonec ho v sedmašedesáti letech zabila rakovina střev. Stačil jediný den, a možná by slavný pan Tau žil ještě dlouhé roky, jenže pomoc přišla pozdě. Den předtím, než měl být převezený do nemocnice v Mnichově, upadl do kómatu a týden nato zemřel. Bylo 8. května 1992.