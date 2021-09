Nesmrtelný trenčkot vám dodá styl. Kde a za kolik ho koupit?

Léto nám pomalu mává na rozloučenou a po obloze se začínají honit mraky, které předvídají blížící se deštivé období. Než však přejdeme k zimním bundám a kabátům, je třeba překonat podzim. Chcete-li si pořídit vedle křiváka a džínové bundy něco elegantního, neváhejte a sáhněte po nesmrtelném trenčkotu. Jaký se v roce 2021 nosí? Inspirujte se v galerii v úvodu článku.

Jako filmová hvězda

Kabát, kterému se přezdívá také pršiplášť či baloňák, je ideální investicí, která vám v šatníku vydrží pěkných pár let. Je to totiž kousek, který nestárne a nosit se bude zřejmě každou sezónu. Hodí se jak k sukním, tak k džínům či kostýmku a sluší každé postavě.

Do módy ho uvedl návrhář Thomas Burberry, který ho zejména po první světové válce proslavil pomoci typické skotské kostky, byly to však slavné osobnosti, které trenčkotu dodaly punc něčeho, co museli mít všichni ve svém šatníku. Proslavila ho například diva Sophia Loren ve filmu Klíč nebo něžná kráska Audrey Hepburn ve Snídani u Tiffanyho. Už ve 30. letech ho nosila i hvězda Marlene Dietrich.

Jak vznikl trenčkot? Podívejte se na video:

Jak vypadá pravý trenčkot

Ikonický a typický trenčkot by měl mít béžovou barvu, výrazný ohrnovací límec, dvě řady knoflíků, hluboké kapsy a pásek, vlivem módního vývoje se ale jeho zjev může měnit. Dnes už seženete trenčkoty v dalších minimalistických barvách, jako jsou černá, bílá, šedá či khaki, mohou být ozvláštněné kapucí nebo výraznými klopami, mění se i materiál. Letos je například oblíbená kůže nebo její imitace či semiš.

Pohodlný denní look vytvoříte v kombinaci s trenčkotem pomocí džínů a tenisek či chelsea bot, na večer se hodí přehozený přes koktejlky a doplněný lodičkami, skvěle vypadá i s mokasínami, sukní a oversized svetrem.

Inspiraci najdete v naší galerii!