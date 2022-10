Nesmyslné dietní bizáry: Pilulka s tasemnicí a místo jídla cigaretka

Ludvíkův lékař to neměl lehké, panovníkův apetit a třesoucí se faldíky řešil nejen dietami, ale také projímadly, klystýry i pouštěním žilou. Dřívější hubnutí nebylo procházkou růžovou zahradou – i když klystýr krále Slunce prý růžovou vodu také obsahoval! Mimo drastické diety byly populární klystýry, dále pak dávicí a močopudné prostředky, pouštění žilou, přikládání pijavic a konzumace boubelí tasemnic.

Tasemnice si dá nášup za vás

Tasemnicová dieta se těšila oblibě nejen mezi středověkými tlouštíky. Přišla jim na chuť i slavná operní diva minulého století, uhrančivá sopranistka Maria Callas. Dieta to byla jednoduchá. Nejprve bylo nutné pozřít larvální stadium tasemnice, maličkou boubel. Ve Spojených státech byly v lékárnách dokonce i tablety, které zajistily osídlení střeva tímto nenasytným parazitem. Tasemnice se pak v tenkém střevě živila natrávenou potravou, utěšeně v klidu a teple rostla, a to až do úctyhodné délky tři až šest metrů.

Tasemnice pochopitelně nezkonzumovala všechnu tráveninu, která do střeva doputovala. Avšak pokud se krmila pilně, mohla svému hostiteli i přes dostatečný příjem konzumovaných kalorií zajistit ztrátu jak kilogramů, tak mnoha důležitých látek, kupříkladu železa. Přítomnost tasemnice ve střevech mohla v některých případech způsobovat řadu vážných zdravotních problémů, ve výjimečných případech i životu nebezpečné ucpání střeva. Nepříliš příjemný byl také okamžik, kdy se dáma či gentleman rozhodli mnohametrové potvůrky zbavit.